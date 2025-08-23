Fuerte respuesta de Laura Ubfal ante la demanda de la China Suárez: "No tengo que..."
La periodista habló sobre la posible demanda de la actriz por revelar su charla con Wanda Nara. Todos los detalles en la nota.
En las últimas horas, trascendió que la China Suárez estaría evaluando llevar a la Justicia a Laura Ubfal por sus declaraciones, luego de que la periodista revelara una conversación virtual con Wanda Nara, en la que la mediática habría vinculado a la actriz con situaciones de violencia.
Según informó Paula Varela en Intrusos, los abogados de Eugenia Suárez le enviarían una carta documento a Ubfal, solicitando que se retracte públicamente y pida disculpas por haberla mencionado y por deslizar que Mauro Icardi habría ejercido violencia hacia ella.
Frente a esto, Laura Ubfal se refirió al tema en el programa de streaming que comparte con Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live, y fue contundente: “Yo no dije nada de China. Yo leí cosas que dijo Wanda y no la involucré para nada en los dichos”, afirmó.
Luego, explicó: “Con relación a la frase puntual, estuve mirando porque digo: ‘¿qué dije?’. Primero, son dichos de Wanda, no míos. Y segundo, no hablé ni de violencia de género ni de violencia sexual. Lo que Wanda dijo fue que en su teléfono hay cosas de violencia que involucran a la China”.
Analizando las declaraciones de Wanda Nara, Ubfal agregó: “A lo mejor tiene que ver con violencia verbal, pero de todos modos son cosas que dijo Wanda, no yo. Así que no tengo que pedir disculpas de nada porque no dije nada agraviante sobre China”, concluyó firme.
Cabe recordar que esta semana, al regresar de Estados Unidos —donde brindó una entrevista televisiva—, Wanda Nara dialogó con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y lanzó polémicas declaraciones. No solo comparó su situación con la de Julieta Prandi, sino que también aseguró haber denunciado a Mauro Icardi en seis oportunidades por violencia de género.
Tras esas declaraciones, Laura Ubfal se comunicó con Wanda para profundizar en sus dichos, y fue allí cuando habría surgido el nombre de Eugenia "China" Suárez vinculado al término “violencia”.
