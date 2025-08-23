Vuelve "La Divina Noche de Dante": cuándo saldrá al aire y quién es la primera invitada

dante gebel

Aseguran que Telefe se enfureció con Wanda Nara por la entrevista con Dante Gebel

Desde hace un tiempo, las versiones de una mala relación entre Telefe y Wanda Nara comenzaron a circular y si bien muchas aclararon varias veces que está todo bien, parece que no es así y la tensión en el vínculo crece. Es que se confirmó que la mediática será la primera invitada de la nueva edición del ciclo de El Trece, "La Divina noche de Dante", donde Dante Gebel fue el encargado de entrevistarla.