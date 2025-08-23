Vuelve "La Divina Noche de Dante": cuándo saldrá al aire y quién es la primera invitada
El esperado regreso del ciclo de entrevistas conducido por Dante Gebel ya es un hecho en El Trece. Los detalles en la nota.
En octubre regresa la nueva temporada de La Divina Noche de Dante, el ciclo conducido por el presentador argentino Dante Gebel, que se emite por El Trece. El programa, grabado en Miami y con producción ejecutiva de Mario Pergolini, ya tiene listo el primer episodio de la nueva edición, que contará con Wanda Nara como invitada especial.
Dante, que pasó varios años viviendo en el exterior, debutó en la televisión argentina con este formato en Canal 9, hasta que el año pasado logró desembarcar en El Trece, donde continuará con una nueva temporada. Cabe señalar que, durante la edición anterior, el conductor contó con la presencia de Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Ricardo Darín, Jorge Rial, Moria Casán y Graciela Alfano, entre otros.
Aseguran que Telefe se enfureció con Wanda Nara por la entrevista con Dante Gebel
Desde hace un tiempo, las versiones de una mala relación entre Telefe y Wanda Nara comenzaron a circular y si bien muchas aclararon varias veces que está todo bien, parece que no es así y la tensión en el vínculo crece. Es que se confirmó que la mediática será la primera invitada de la nueva edición del ciclo de El Trece, "La Divina noche de Dante", donde Dante Gebel fue el encargado de entrevistarla.
En las últimas horas, en Intrusos (América), Adrián Pallares dio más detalles: “Dicen los que estuvieron presentes que cuenta mucho detalle de su vínculo y sus padecimientos con Mauro Icardi. Ellos venden la nota como algo muy fuerte, primera vez que ella se sienta en un mano a mano con alguien. Es verdad que hace un montón que Wanda no da una nota en piso”.
“En Telefe están muy movilizados y en El Trece sienten que se llevaron un poroto para ellos”, continuó el conductor. Pero eso no fue todo, ya que también confesaron que Wanda Nara habría cobrado 50 mil dólares por la entrevista en El Trece.
