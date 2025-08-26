Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara por "desobediencia": ¿por qué?

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa a pesar de que parecían haber encontrado la calma entre tantas disputas. Ahora, la abogada de él, Elba Marcovecchio, ha salido a denunciar a la mediática por "desobediencia" ante la Justicia. Ante esto, Marcovecchio brindó una entrevista en la que dio detalles sobre esta nueva presentación, que podría complicar aún más la situación de Nara quien recientemente se expresó en su cuenta de Instagram en contra de su ex.