El fan argentino de Tom Holland que fue parte de la presentación del tráiler de "Spider-Man"
"Brand new day", la nueva película de Spider-Man presentó su tráiler con la ayuda de distintos fans y Argentina no se quedó afuera. Los detalles.
El universo de Spider-Man ha vuelto a demostrar su inigualable poder de convocatoria global con una estrategia de lanzamiento sin precedentes. Liderada por el propio Tom Holland, la campaña no solo buscó promocionar una nueva entrega cinematográfica, sino también rendir homenaje al impacto cultural del héroe arácnido. Bajo la premisa de celebrar un "Nuevo Día", el actor invitó a un selecto grupo de seguidores alrededor del mundo a compartir relatos personales sobre el significado del personaje en sus vidas, generando una cadena humana digital que atravesó diversas zonas horarias.
Esta secuencia de testimonios culminó en una presentación exclusiva de fragmentos del tráiler oficial, donde cada participante etiquetaba al siguiente en una posta global de fanatismo. Sin embargo, el cierre de esta ambiciosa acción tuvo un tinte local muy especial, poniendo el foco en la creatividad y las raíces de Argentina.
La sorpresa para el público local fue la elección de Rubén Ojeda, conocido en las plataformas digitales como @GauchoArania. El creador de contenido se volvió una figura viral tras irrumpir en la escena de los eventos infantiles con una propuesta disruptiva: fusionar al superhéroe de Marvel con la esencia del gaucho argentino. En el material que formó parte del lanzamiento mundial, se puede observar a Ojeda realizando pasos de baile tradicionales al ritmo de "Amor Salvaje" mientras ejecuta el bombo legüero, una imagen que cautivó a la audiencia internacional por su originalidad.
La visión de Ojeda para dar vida a este personaje consistió en "fusionar mundos y universos", logrando una síntesis visual donde el traje clásico rojo y azul convive con el atuendo gauchesco completo. En esta versión criolla, el héroe ha reemplazado sus icónicos lanzatelarañas por boleadoras, convirtiéndose en un embajador cultural que recorre festivales y eventos por todo el territorio nacional, llevando la identidad argentina a una escala global de la mano de la franquicia más exitosa de Disney y Sony.
Tras el recorrido por las historias de los fans y el pintoresco cierre en Argentina, el evento recuperó su epicentro en la ciudad de Nueva York. Tom Holland encabezó la ceremonia final desde la cima del emblemático Empire State Building. Allí, rodeado de seguidores locales, se reveló finalmente el tráiler completo que millones esperaban. Como broche de oro para esta jornada histórica, se anunció que el rascacielos más famoso del mundo se iluminaría con los colores rojo y azul, sellando el inicio de esta nueva etapa para el trepamuros.
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