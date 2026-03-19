El fan argentino de Tom Holland que fue parte de la presentación del tráiler de "Spider-Man"

La sorpresa para el público local fue la elección de Rubén Ojeda, conocido en las plataformas digitales como @GauchoArania. El creador de contenido se volvió una figura viral tras irrumpir en la escena de los eventos infantiles con una propuesta disruptiva: fusionar al superhéroe de Marvel con la esencia del gaucho argentino. En el material que formó parte del lanzamiento mundial, se puede observar a Ojeda realizando pasos de baile tradicionales al ritmo de "Amor Salvaje" mientras ejecuta el bombo legüero, una imagen que cautivó a la audiencia internacional por su originalidad.