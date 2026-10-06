El feroz audio de la denunciante de Joaquín Levinton amenazando al músico: "Vas a terminar como John Lennon"

LA LLAMADA ENTRE JOAQUÍN LEVINTON Y SU DENUNCIANTE



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La conversación de Joaquín Levinton con Paula sobre las amenazas

En otro tramo de aquella llamada, Paula sostuvo que ya había realizado esa aclaración. Levinton, por su parte, hizo referencia a las consecuencias que la situación le había generado y explicó: "Tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener".

Fue entonces cuando el cantante introdujo el tema de una presunta amenaza que habría recibido anteriormente. "Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", comenzó a decir. Paula lo interrumpió y respondió: "Ya sé. Pero no te podés asustar. ¿Nunca te dijo alguien 'Te voy a matar'?".

Ante el planteo, Levinton aseguró que nunca había recibido una amenaza de esas características. La mujer, entonces, intentó explicar el sentido que, según ella, tenían esas palabras: "Es un decir, no es literal. Es un decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'".

De esta manera, las grabaciones quedaron incorporadas a la repercusión pública del caso mientras continúa el conflicto judicial iniciado a partir de la denuncia contra el músico.