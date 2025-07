El festival Muddy Roots regresa a la Argentina: todos los detalles

Durante todo el año, Muddy Roots sigue activo con escenarios propios dentro de festivales hermanos en el mundo, y por primera vez desembarca también en Reino Unido, dentro del Rustic Stomp Fest.

¡Muddy Roots regresa a Buenos Aires! Después del éxito de su primera edición en 2024, Muddy Roots Buenos Aires vuelve con más fuerza este 2025. El festival, que nació hace más de 15 años en Cookeville - Tennessee y hoy se replica en Estados Unidos, Reino Unido y Europa, vuelve al CAFF (Club Atlético Fernández Fierro) los días 21 y 22 de noviembre. ¡Una experiencia musical y cultural que une el country, folk punk, bluegrass, metal, música balcánica, psychobilly y más! Un cruce único de estilos, creando una comunidad siempre bajo nuestro mantra de Hazlo tu Mismo (DIY) Muddy Roots BA 21 y 22 de Noviembre Club Atletico Fernandez Fierro @clubatleticofernandezfierro Buenos Aires - Argentina ¡Entradas Early Roots proximamente a la venta! ——————————————————————————— ¡Muddy Roots returns to Buenos Aires! After the success of its first edition in 2024, Muddy Roots Buenos Aires comes back even stronger in 2025. The festival, born over 15 years ago in Cookeville, Tennessee, and now celebrated across the U.S., the U.K., and Europe, returns to CAFF (Club Atlético Fernández Fierro) on November 21 and 22. A musical and cultural experience that blends country, folk punk, bluegrass, metal, Balkan music, psychobilly, and more! A one-of-a-kind mix of styles, building community under our ever-present Do It Yourself (DIY) spirit. Muddy Roots BA November 21 & 22 Club Atlético Fernández Fierro @clubatleticofernandezfierro Buenos Aires – Argentina Early Roots tickets on sale soon! Ph: @soy.fango @desidiaydesden #diy #muddyroots #muddyrootsmusicfestival #muddyrootsba