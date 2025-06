El fiscal rechazó la orden de detención contra Claudio Caniggia

La denuncia fue presentada Pablo Gómez de Olivera, abogado de Nannis, con el objetivo de que la Justicia revoque la libertad de Caniggia.

Ante esta situación, este martes, Mauro Szeta comentó que el fiscal Sandro Abraldes rechazó dicho pedido. En ese contexto, explicó que el abogado querellante habría impulsado una nueva presentación judicial a raíz de un viaje que Caniggia realizó recientemente, en el marco de un Congreso de la FIFA en la sede de la CONMEBOL, en Paraguay.

Embed - ÚLTIMO MOMENTO: UN FISCAL RECHAZÓ EL PEDIDO DE DETENCIÓN CONTRA CLAUDIO PAUL CANIGGIA

"El fiscal dijo que es improcedente, que la prueba ya está recolectada y que no hay necesidad de detenerlo para que enfrente el juicio", dio a conocer el periodista en el programa Lape Club Social.

Y agregó: "En simultáneo, el abogado querellante que representa a Nannis acaba de presentar un nuevo pedido de detención. Tiene que ver con un viaje en avión que califica de irregular, porque al parecer no tendría autorización para esa salida del país ajustada a derecho".

Además, explicó cómo suele actuar la Justicia en esos casos: "A veces la norma es ambigua: no te dice que tenés que pedir autorización, sino avisar, que no es lo mismo en términos legales. Caniggia siempre estuvo a derecho. Si no avisó habría incumplimiento, todo depende de cómo lo interprete el tribunal que tiene a cargo la situación procesal de él. Veremos si el juicio o no determina la culpabilidad".