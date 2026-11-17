El Flaco Pailos llega a Buenos Aires antes de celebrar su temporada número 30 en Villa Carlos Paz
El humorista cordobés Flaco Pailos actuará el 3 de diciembre en Buenos Aires y el 1 de enero estrenará show por su temporada 30 en Carlos Paz.
El reconocido humorista cordobés Flaco Pailos desembarcará en la Ciudad de Buenos Aires el próximo jueves 3 de diciembre con su espectáculo "Solo de humor… más rápido y más gracioso" en Marquee Session Live, como antesala de un verano histórico en su carrera.
Es que el viernes 1 de enero de 2027 el capocómico celebrará nada menos que su temporada número 30 en Villa Carlos Paz con el estreno de su nuevo unipersonal, "La máquina de hacer chistes", en el Teatro Holiday 2.
Antes de instalarse en las sierras cordobesas, la cita porteña propondrá un recorrido vertiginoso a través de chistes e historias por distintas partes del mundo. Durante una hora y media sin pausas, Pailos interpreta múltiples personajes, realiza cambios de vestuario en segundos a la vista del público y combina sonidos, música y expresión corporal para dar vida a cada destino.
Fechas, horarios y entradas para ver al Flaco Pailos en Buenos Aires y Villa Carlos Paz
Para los festejos de sus tres décadas consecutivas haciendo temporada en Villa Carlos Paz, el humorista apostará por una historia de ciencia ficción y comedia en la que un virus ataca el sentido del humor y borra todos los chistes de la memoria colectiva, desatando una crisis nacional que solo podrá resolverse cuando el Flaco intente devolverle la risa al país con su particular invento.
Quienes quieran disfrutar de cualquiera de sus dos propuestas tienen disponibles los siguientes datos de funciones y venta de tickets:
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En Buenos Aires – "Solo de humor… más rápido y más gracioso": se presentará el jueves 3 de diciembre de 2026 en Marquee Session Live (Scalabrini Ortiz 666, CABA). La apertura de puertas será a las 20:30 y las entradas anticipadas se consiguen a través de Passline.
En Villa Carlos Paz – "La máquina de hacer chistes": estrenará el viernes 1 de enero de 2027 a las 22:00 en el Teatro Holiday 2 (Villa Carlos Paz, Córdoba), con localidades a la venta mediante Autoentrada.
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