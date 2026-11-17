Fechas, horarios y entradas para ver al Flaco Pailos en Buenos Aires y Villa Carlos Paz

Para los festejos de sus tres décadas consecutivas haciendo temporada en Villa Carlos Paz, el humorista apostará por una historia de ciencia ficción y comedia en la que un virus ataca el sentido del humor y borra todos los chistes de la memoria colectiva, desatando una crisis nacional que solo podrá resolverse cuando el Flaco intente devolverle la risa al país con su particular invento.