El espectáculo se apoya en la obra de Antonio Vivaldi de 1723 —considerada la primera pieza completamente descriptiva de la historia de la música por recrear efectos como truenos, rayos, agua, pájaros o un perro sobre las violas—, junto con anécdotas sobre su trayectoria en el Ospedale della Pietà, el llamado "clan Vivaldi" y el vínculo entre su fuerza rítmica y el concepto de Ba-Rock que Arce acuñó en 1997 en la Universidad de Viena.