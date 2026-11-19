Marcelo Arce estrena "Las 4 Estaciones": cuándo es la función
Marcelo Arce presenta "Las 4 Estaciones" el 1° de diciembre en el Teatro Astral, con Vivaldi, jazz, Piazzolla, Los Beatles y Queen. Entradas y detalles.
Marcelo Arce anunció su regreso con "Las 4 Estaciones", un espectáculo para todo público que combina música, historia, anécdotas y proyección en pantalla súper gigante, con función estreno en única fecha el martes 1° de diciembre a las 20 hs en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta —que gira en torno a la obra de Antonio Vivaldi, el jazz, Piazzolla, Los Beatles y Queen— marca además el desembarco porteño de este formato, que había quedado truncado en 2020 por la pandemia.
De Vivaldi a Queen: cómo es el show de Marcelo Arce
En escena, Marcelo Arce propone recorrer el costado narrativo y descriptivo de la música, con el objetivo de que el público descubra qué cuenta cada pieza y pueda apreciarla desde otro lugar. Como suele resumir el propio divulgador, cada función apunta "a todos los que no sabemos música, ¡pero la Amamos!".
El espectáculo se apoya en la obra de Antonio Vivaldi de 1723 —considerada la primera pieza completamente descriptiva de la historia de la música por recrear efectos como truenos, rayos, agua, pájaros o un perro sobre las violas—, junto con anécdotas sobre su trayectoria en el Ospedale della Pietà, el llamado "clan Vivaldi" y el vínculo entre su fuerza rítmica y el concepto de Ba-Rock que Arce acuñó en 1997 en la Universidad de Viena.
Además, la puesta suma:
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Paralelos musicales y rarezas: cruces con temas de jazz, Astor Piazzolla, Los Beatles y Queen —incluyendo un hit descriptivo de cada uno—, material exclusivo editado por su equipo y un clip final que fusiona música y naturaleza.
Revancha porteña y trayectoria: el espectáculo nunca había podido presentarse en la Ciudad de Buenos Aires luego de que su programación prevista para la temporada 2020 en el Teatro Astral se cancelara por la pandemia, y llega tras el inicio en 2025 de la celebración por sus 50 años de carrera.
Día, horario y dónde conseguir entradas
La función estreno en única fecha de "Las 4 Estaciones" será el martes 1° de diciembre a las 20 hs en el Teatro Astral (Corrientes 1639, CABA). Las localidades pueden adquirirse a través de la boletería del teatro o mediante PlateaNet.
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