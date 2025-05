El fuerte descargo de Andrés Calamaro después de defender la corrida de toros en Colombia

Calamaro expresó públicamente su tristeza por la reciente decisión de prohibir las corridas de toros en Cali, ciudad con fuerte tradición taurina. “Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo, porque votaron para eso: dejarlos en la calle”, expresó ante la audiencia, en referencia a la transformación de la histórica plaza de toros en un recinto para eventos musicales.

Las redes sociales se llenaron de mensajes divididos: mientras algunos celebraban su postura, otros lo criticaban duramente. Ante esto, el artista publicó un extenso texto en Instagram donde cuestionó lo que considera una censura disfrazada de sensibilidad. “Tolerancia o autoritarismo, y no hay mucho más. (…) La violencia verbal que recibí, que incluso invita a que mi madre muera herida por banderillas, no es libertad de expresión. Es otra cosa. Es odio”, escribió.

calamaro

Calamaro apuntó también contra quienes impulsaron la prohibición. Refiriéndose a una legisladora que promovió la ley, señaló: “No sé con qué méritos llegó (…) pero mientras en el estrato uno la gente pasa hambre, ella me falta el respeto”.

En su publicación, el músico comparó la intolerancia que dice estar enfrentando con prácticas autoritarias del pasado: “Voy a insistir con los modales nazis de estos veganos carnívoros, que desprecian las necesidades de los humildes (…) ayer animalistas, mañana antisemitas”.

Pese a la polémica, Calamaro aseguró sentir el apoyo del pueblo colombiano. “Colombia me adora, me quiere más que en Argentina. Eso no va a cambiar”, afirmó. Y concluyó su mensaje asegurando que no dejará de expresar lo que piensa: “Unos pocos energúmenos en Internet no van a empañar el amor ni la razón”.