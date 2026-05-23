Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su segundo bebé
En un escenario de ensueño, la pareja sorprendió al revelar el sexo de su segundo bebé con la ayuda de su hermana.
La magia de Disney fue el escenario elegido por Stephanie Demner y Guido Pella para anunciar una noticia muy especial: esperan una nena. A través de un video que compartieron en sus redes sociales, la pareja mostró a su hija Arianna recorriendo el parque frente al castillo de Cenicienta mientras llevaba unos globos rosas que terminaron revelando el sexo del bebé, noticia que los llena de alegría.
La grabación comenzó en blanco y negro, pero segundos después recuperó el color y dejó ver tanto el vestido rosa de la pequeña como los globos que llevaba en sus manos. “Baby #2 es una nena”, escribió la influencer sobre el video que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
Stephanie y Guido celebran la llegada de una nena
La pareja, que comenzó su relación en 2018 y dio el “sí” en 2024, atraviesa uno de sus momentos más felices. Stephanie y Guido ya son padres de Arianna y ahora celebran la llegada de una nueva integrante a la familia.
La noticia del embarazo había sido anticipada días atrás en LAM. “Van a tener su segundo bebé Stephanie Demner y Guido Pella. ¡Felicitaciones para ellos!”, anunciaron en el programa de América.
Poco después de la emisión, fue la propia influencer quien confirmó la noticia mediante una publicación familiar muy especial. En las fotos se la pudo ver junto al extenista y su hija, quien sostenía una ecografía con una enorme sonrisa.
“Se agranda la comunidad”, escribió Stephanie junto a un emoji de pollito y un corazón rojo. La publicación recibió miles de “me gusta” y mensajes de cariño de parte de seguidores y figuras del espectáculo, que celebraron junto a ellos esta nueva etapa.
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