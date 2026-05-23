Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su segundo bebé

Poco después de la emisión, fue la propia influencer quien confirmó la noticia mediante una publicación familiar muy especial. En las fotos se la pudo ver junto al extenista y su hija, quien sostenía una ecografía con una enorme sonrisa.

“Se agranda la comunidad”, escribió Stephanie junto a un emoji de pollito y un corazón rojo. La publicación recibió miles de “me gusta” y mensajes de cariño de parte de seguidores y figuras del espectáculo, que celebraron junto a ellos esta nueva etapa.