El funeral de su mamá y su amistad con Viviana Canosa: la recordada confesión de Lizy Tagliani

El 8 de diciembre de 2011, mientras participaba de un evento, recibió el llamado que confirmaba el fallecimiento. Según contó, fue ella misma quien preparó el cuerpo de su madre para ser entregado a la funeraria. Sin embargo, en pleno velorio le solicitaron el certificado de defunción, trámite que aún no había podido completar debido al fin de semana largo.

“Llamo a Emergencias, les digo que mi mamá murió y me dicen ‘¿cómo que ya está en la casa velatoria?’”, relató con angustia. “Llamo a una amiga, le digo que estoy desesperada y ella me dijo que no me preocupara”.

Sin identificarla públicamente, Tagliani mencionó que esa amiga fue quien intervino y logró resolver la situación médica y legal para que todo pudiera avanzar. El episodio, narrado años atrás, volvió a tomar relevancia ya que guarda similitudes con declaraciones recientes de Viviana Canosa, quien en su programa reconoció haber gestionado trámites a través de contactos oficiales para ayudar a Lizy en ese momento.

La confesión de Canosa generó una denuncia penal impulsada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, quien la acusó formalmente por presunto tráfico de influencias. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, bajo la órbita del juez Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia busca determinar si Canosa utilizó conexiones políticas —en particular con el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández— para obtener el acta de defunción en forma irregular.

El fragmento de audio con el testimonio de Lizy, que se viralizó este fin de semana, refuerza las coincidencias con lo dicho por Canosa. Aunque la conductora no fue mencionada por su nombre, el relato aporta nuevos elementos al debate público y judicial que ahora rodea a la figura televisiva.

El expediente fue caratulado como CFP 1560/2025 y se encuentra en etapa de averiguación de delito.