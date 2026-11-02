Juicio al Pity Álvarez: se descompensó y se demora su declaración

La declaración clave del psiquiatra

Durante esta jornada también declaró el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio, quien expuso que durante el informe de salud mental que se le practicó a Álvarez en 2018 se determinó que el músico podía participar del juicio, aunque requería un tratamiento integral e interdisciplinario por su consumo problemático de sustancias.

A su vez, indicó que dicha evaluación no había constatado manifestaciones paranoides ni alteraciones patológicas del pensamiento. El psiquiatra tampoco encontró elementos para determinar que el homicidio de Cristian Díaz hubiera sido consecuencia de un episodio delirante.