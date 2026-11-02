Juicio al Pity Álvarez: se descompensó y se demora su declaración
El músico llegó en una ambulancia a la sede judicial. Antes del inicio de la audiencia fue asistido y monitoreado por médicos.
El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano sumó este lunes otro imprevisto en la sede judicial luego de que el músico sufriera una brusca descompensación minutos antes de prestar su declaración indagatoria.
El exlíder de Intoxicados y Viejas Locas llegó alrededor de las 11 a la sede judicial del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, situada en la calle Paraguay al 1500. Lo hizo a bordo de una ambulancia que lo trasladó desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado. Estaba acompañado por su hermana Silvina Álvarez y su mánager, Santiago Ruiz.
Si bien Álvarez descendió de la ambulancia y caminó por sus propios medios entre la multitud, una vez dentro del edificio se descompensó y no pudo ingresar a la sala en la que se lleva a cabo la audiencia número 17 del debate.
Según detallaron en C5N, la declaración de Pity Álvrez estaba prevista para las 11.30. A diferencia de las anteriores ocasiones, en vez de ingresar directamente a la sala de audiencias, el músico fue llevado a otro sector dentro de la planta baja del tribunal. Fue entonces cuando habría sufrido un cuadro de hipertensión e hiperglucemia.
Tras ser atendido por los médicos, casi una hora después el músico fue trasladado al segundo piso del edificio del Tribunal, en un espacio al aire libre, para seguir la audiencia vía Zoom.
La declaración clave del psiquiatra
Durante esta jornada también declaró el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio, quien expuso que durante el informe de salud mental que se le practicó a Álvarez en 2018 se determinó que el músico podía participar del juicio, aunque requería un tratamiento integral e interdisciplinario por su consumo problemático de sustancias.
A su vez, indicó que dicha evaluación no había constatado manifestaciones paranoides ni alteraciones patológicas del pensamiento. El psiquiatra tampoco encontró elementos para determinar que el homicidio de Cristian Díaz hubiera sido consecuencia de un episodio delirante.
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