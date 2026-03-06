El gesto fulminante de Ángel de Brito contra Andrea Taboada tras su pelea en LAM

image

Lejos de desmentirlo en aquella ocasión, De Brito reaccionó con humor y dejó una explicación que también se viralizó entre los seguidores del espectáculo. “Estaría chupado y me equivoqué. Debe ser el tinto”, lanzó entonces, generando risas pero también alimentando la curiosidad sobre el verdadero estado de la relación entre ambos.

image

Desde la salida de Taboada de LAM, el vínculo entre los periodistas parece haber quedado marcado por cierta distancia. Aunque ocasionalmente intercambian comentarios en redes o responden a menciones de los seguidores, la complicidad que mostraban cuando compartían pantalla ya no es la misma. Este nuevo episodio del bloqueo volvió a poner en evidencia que la relación continúa atravesada por tensiones y que cualquier gesto entre ellos puede convertirse rápidamente en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo.