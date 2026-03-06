El gesto fulminante de Ángel de Brito contra Andrea Taboada tras su pelea en LAM
La periodista compartió una captura que demuestra que el conductor la bloqueó en X y el episodio volvió a encender la polémica entre ambos.
La relación entre Ángel de Brito y Andrea Taboada volvió a generar ruido en el mundo del espectáculo luego de que la periodista expusiera en redes sociales una actitud del conductor que rápidamente se volvió viral. A través de su cuenta en X, la panelista compartió una captura de pantalla que demuestra que fue bloqueada por su excompañero de trabajo, lo que despertó comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambos.
La publicación de Taboada fue breve pero suficiente para desatar repercusión. Junto a la imagen que evidenciaba el bloqueo, escribió con ironía: “Bueno... buenas noches! #duermanbonito”. En cuestión de minutos, el posteo comenzó a circular entre usuarios de la red social, quienes recordaron la larga historia laboral que ambos compartieron y los conflictos que se hicieron públicos en los últimos años.
El vínculo entre los periodistas se remonta a su etapa en LAM, el programa de espectáculos que conduce De Brito y que se emite por América TV. Durante mucho tiempo, Taboada fue una de las panelistas más reconocidas del ciclo, participando activamente en los debates sobre la actualidad de la farándula argentina. Sin embargo, la salida de la periodista del programa marcó un punto de quiebre en la relación profesional y personal entre ambos.
La repercusión del tuit fue tal que una seguidora decidió preguntarle directamente al conductor si efectivamente había bloqueado a Taboada. La respuesta de De Brito no tardó en llegar y, fiel a su estilo, eligió contestar con una frase breve y cargada de sarcasmo: “Hace tres siglos”. El comentario avivó aún más la conversación en redes y provocó que muchos usuarios recordaran otros episodios de tensión protagonizados por los periodistas.
En realidad, el episodio no es completamente nuevo. Ya en 2024 la propia Taboada había revelado públicamente que el conductor la había bloqueado en la misma red social. En aquel momento también compartió una captura de pantalla para demostrarlo y acompañó la publicación con un mensaje irónico: “Me bloqueó, yo no comprender. Hace varios días. Besos”.
Lejos de desmentirlo en aquella ocasión, De Brito reaccionó con humor y dejó una explicación que también se viralizó entre los seguidores del espectáculo. “Estaría chupado y me equivoqué. Debe ser el tinto”, lanzó entonces, generando risas pero también alimentando la curiosidad sobre el verdadero estado de la relación entre ambos.
Desde la salida de Taboada de LAM, el vínculo entre los periodistas parece haber quedado marcado por cierta distancia. Aunque ocasionalmente intercambian comentarios en redes o responden a menciones de los seguidores, la complicidad que mostraban cuando compartían pantalla ya no es la misma. Este nuevo episodio del bloqueo volvió a poner en evidencia que la relación continúa atravesada por tensiones y que cualquier gesto entre ellos puede convertirse rápidamente en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario