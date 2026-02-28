Liquidaron a Andrea del Boca por un detalle culinario Gran Hermano: "Presa la quiero"

andrea del boca gh

Cuánto cobra Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

La llegada de la actriz al reality de Telefe no pasó inadvertida y generó un fuerte revuelo entre los seguidores del programa. Su incorporación, marcada por una extensa trayectoria y enorme popularidad, la convirtió rápidamente en una de las figuras más comentadas de la edición.

Desde su ingreso, muchos interpretaron que su participación iba más allá de una simple experiencia televisiva. Su presencia elevó el nivel de exposición del ciclo y alimentó todo tipo de versiones sobre las condiciones de su contrato, ya que no se trata de una concursante desconocida sino de una celebridad con peso propio.

En ese contexto, comenzó a circular con fuerza la incógnita sobre el monto que habría aceptado para sumarse al encierro. La duda creció tanto en redes como en los medios, donde se especuló con cifras millonarias acordes a su estatus.

"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", reveló Ángel de Brito en Bondi Live, sorprendiendo a todos en el estudio.

Embed - EXCLUSIVO: ANDREA DEL BOCA COBRA 25 MILLONES DE PESOS POR ESTAR EN GH Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritooki @breymariana @pasteldedamo @laromiscalora @bondi_liveok EXCLUSIVO: ANDREA DEL BOCA COBRA 25 MILLONES DE PESOS POR ESTAR EN GH Sumate a AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritooki @breymariana @pasteldedamo @laromiscalora sonido original - bondi_live - bondi_live