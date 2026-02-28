Liquidaron a Andrea del Boca por un detalle culinario Gran Hermano: "Presa la quiero"
La actriz vivió una situación dentro de Gran Hermano que parecía menor, pero en redes sociales desató una ola de críticas sin filtro.
El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano volvió a generar repercusión más allá de la casa. La actriz no solo da que hablar dentro del reality, sino que también se convirtió en tendencia por cada detalle de su comportamiento, que es minuciosamente analizado tanto en televisión como en redes sociales.
En esta ocasión, lo que encendió el debate fue un video en el que se la ve partiendo fideos spaghetti antes de cocinarlos. La escena, que podría haber pasado inadvertida, provocó una catarata de comentarios: algunos lo tomaron con humor, mientras que otros lo consideraron una falta imperdonable desde el punto de vista gastronómico.
Entre las publicaciones que circularon, un usuario en X ironizó: "Italia declaró a Andrea del Boca persona no grata tras viralizarse el video donde parte los tallarines a la mitad antes de hervirlos".
Otro fue más duro y trajo a colación antiguas polémicas de la actriz: "Te puedo perdonar la bosta de novelas que hiciste, te puedo perdonar lo que afanaste con De Vido, te puedo perdonar hasta las falsas denuncias contra tu ex, pero como vas a partir la pasta. Presa, la quiero presa"."¡Eso es un pecado!", agregó otro internauta sumándose al repudio.
El tema escaló tanto que incluso Ángel de Brito se hizo eco del llamado “tallaríngate”, compartiendo un mensaje que expresaba indignación por lo ocurrido: "¡Presa la quiero! ¿Cómo vas a cortar los fideos?".
Cuánto cobra Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada
La llegada de la actriz al reality de Telefe no pasó inadvertida y generó un fuerte revuelo entre los seguidores del programa. Su incorporación, marcada por una extensa trayectoria y enorme popularidad, la convirtió rápidamente en una de las figuras más comentadas de la edición.
Desde su ingreso, muchos interpretaron que su participación iba más allá de una simple experiencia televisiva. Su presencia elevó el nivel de exposición del ciclo y alimentó todo tipo de versiones sobre las condiciones de su contrato, ya que no se trata de una concursante desconocida sino de una celebridad con peso propio.
En ese contexto, comenzó a circular con fuerza la incógnita sobre el monto que habría aceptado para sumarse al encierro. La duda creció tanto en redes como en los medios, donde se especuló con cifras millonarias acordes a su estatus.
"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", reveló Ángel de Brito en Bondi Live, sorprendiendo a todos en el estudio.
