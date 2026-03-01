Gran Hermano Generación Dorada: qué famosas entran como reemplazo de Daniela y Divina Gloria
Ángel de Brito confesó en LAM que ya sabe quiénes vuelven a la casa de GH para reemplazar a las dos participantes que debieron abandonar el certamen.
El comienzo de Gran Hermano Generación Dorada ha superado cualquier pronóstico en términos de vertiginosidad. Lo que se proyectaba como una convivencia estable entre figuras del espectáculo y participantes anónimos, se vio fracturado en tiempo récord por situaciones de fuerza mayor. La casa más famosa del país sufrió dos bajas sensibles que obligaron a la producción a recalibrar la estrategia de juego de cara a la gala de este domingo 1 de marzo.
La primera salida que conmocionó al grupo fue la de la comunicadora Daniela De Lucía, quien abandonó el certamen tras ser notificada sobre el fallecimiento de su padre en la ciudad de Tandil. Casi en simultáneo, la actriz Divina Gloria también debió dar un paso al costado por complicaciones en su salud que derivaron en una internación. Tras un periodo de incertidumbre, el conductor Santiago del Moro ratificó que ninguna de las dos regresará a la competencia, dejando dos vacantes críticas en el staff.
Ante este escenario de emergencia, la producción decidió apostar por dos figuras con perfiles de alta exposición. Si bien el conductor del reality mantuvo el misterio en sus redes sociales, fue Ángel de Brito quien se encargó de filtrar los nombres definitivos que cruzarán la puerta este domingo.
A través de su cuenta en la plataforma X, el líder de LAM terminó con las especulaciones al publicar las fotografías de las elegidas, acompañadas de un contundente mensaje: “Prepárense para lo que viene”. Las nuevas jugadoras que se incorporan al programa son:
-
Inés Lucero: Reconocida por su reciente y destacada participación en el reality Survivor, donde se consolidó como una figura de gran fortaleza.
Alejandra Majluf: Actriz de larga trayectoria con éxitos como Clave de Sol en su haber, conocida además por sus históricos roces mediáticos con Andrea del Boca.
Aunque en un principio se barajó el nombre de "Camilota" como una tercera opción, De Brito confirmó que, por el momento, la influencer ha quedado fuera de esta etapa de recambio.
La elección de Lucero y Majluf no parece ser azarosa. Según la información trascendida, el objetivo de Telefe es introducir personalidades fuertes que puedan generar un impacto inmediato en la dinámica de los participantes actuales. Esta versión coincide con los datos aportados por el periodista Guido Záffora, quien también anticipó los cambios a través de sus canales digitales: “Cambio de planes en GH. En un ratito cuento. Bah, ya fue. Entra un actriz y una ex reality”.
Por su parte, Santiago del Moro había adelantado la justificación formal de estos movimientos en sus historias de Instagram, señalando: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela de Lucía, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”.
Con estos refuerzos de "armas tomar", la gala de esta noche promete reavivar un juego que, a pesar de llevar pocos días al aire, ya ha demostrado ser uno de los más impredecibles de los últimos años.
