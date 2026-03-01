Gran Hermano Generación Dorada: qué famosas entran como reemplazo de Daniela y Divina Gloria

La elección de Lucero y Majluf no parece ser azarosa. Según la información trascendida, el objetivo de Telefe es introducir personalidades fuertes que puedan generar un impacto inmediato en la dinámica de los participantes actuales. Esta versión coincide con los datos aportados por el periodista Guido Záffora, quien también anticipó los cambios a través de sus canales digitales: “Cambio de planes en GH. En un ratito cuento. Bah, ya fue. Entra un actriz y una ex reality”.

Por su parte, Santiago del Moro había adelantado la justificación formal de estos movimientos en sus historias de Instagram, señalando: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela de Lucía, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”.

Con estos refuerzos de "armas tomar", la gala de esta noche promete reavivar un juego que, a pesar de llevar pocos días al aire, ya ha demostrado ser uno de los más impredecibles de los últimos años.