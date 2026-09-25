El gesto de George y Amal Clooney con Cindy Crawford y Rande Gerber tras la muerte de su hijo
Los actores se sumaron al grupo de amigos que está cerca de la familia Gerber-Crawford después del fallecimiento de Presley Gerber, de 27 años.
La muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, provocó una profunda conmoción en su círculo familiar y de amistades. En los días posteriores al fallecimiento del joven de 27 años, varios allegados se acercaron para acompañar a sus padres y evitar que atravesaran solos un momento marcado por el dolor.
Entre quienes se hicieron presentes aparecen George y Amal Clooney, amigos cercanos de la familia. Según informó People a partir del testimonio de una fuente, ambos viajaron a Los Ángeles después de conocer la noticia y comenzaron a colaborar con Crawford, Gerber y el resto de sus seres queridos.
George y Amal Clooney se turnan para acompañar a la familia
Una fuente consultada por el medio aseguró que George y Amal Clooney forman parte de un grupo de amigos que se está organizando para acompañar a los padres de Presley. “George, Amal [Clooney] y algunos de sus amigos más cercanos se han estado turnando para quedarse con la familia y que no estén solos”, declaró la fuente.
El mismo testimonio señaló que la pareja llegó a Los Ángeles tras enterarse de la muerte del joven y que están colaborando con las cuestiones que la familia debe afrontar en estos días: “George y Amal se unieron a la familia en Los Ángeles tras enterarse del fallecimiento de Presley. Están ayudando con los preparativos y con todo lo que la familia necesite. George siempre ha sido muy cercano tanto a Kaia como a Presley”.
La presencia de la pareja tiene además un vínculo de larga data con los Gerber. George Clooney mantiene una relación comercial con Rande desde hace años a través de Casamigos, la marca de tequila que ambos desarrollaron junto con otros socios.
La amistad entre George Clooney y Rande Gerber
La relación entre Clooney y Gerber excede el ámbito empresarial. El actor y el empresario construyeron una amistad durante años y sus respectivas familias también mantuvieron un vínculo cercano. Por ese motivo, según la fuente citada por People, los Clooney se encuentran entre las personas que decidieron acompañar de cerca a la familia en este momento.
La muerte de Presley ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026. El joven había seguido inicialmente los pasos de su madre en el mundo del modelaje y había firmado con IMG Models cuando tenía apenas 15 años. Con el paso de los años, sin embargo, también utilizó sus redes sociales para hablar públicamente sobre sus dificultades personales, la salud mental y el consumo problemático de sustancias.
¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Presley Gerber?
Los detalles oficiales sobre la muerte de Presley todavía son limitados. People informó que el fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles comunicó que los paramédicos declararon la muerte a las 9:45 del 20 de septiembre y que el Departamento de Policía de Santa Mónica quedó a cargo de la investigación.
Posteriormente, se informó sobre una llamada a los servicios de emergencia que apuntaba a una presunta sobredosis y señaló que la Policía de Santa Mónica no encontró, hasta ese momento, indicios de un hecho criminal. La autopsia fue realizada el lunes, aunque la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes.
El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles explicó que se solicitaron estudios y pruebas adicionales y que el resultado podría demorar algunos meses. Por eso, cualquier conclusión definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento permanece a la espera de los estudios oficiales.
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