El gesto de George y Amal Clooney con Cindy Crawford y Rande Gerber tras la muerte de su hijo

La amistad entre George Clooney y Rande Gerber

La relación entre Clooney y Gerber excede el ámbito empresarial. El actor y el empresario construyeron una amistad durante años y sus respectivas familias también mantuvieron un vínculo cercano. Por ese motivo, según la fuente citada por People, los Clooney se encuentran entre las personas que decidieron acompañar de cerca a la familia en este momento.

La muerte de Presley ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026. El joven había seguido inicialmente los pasos de su madre en el mundo del modelaje y había firmado con IMG Models cuando tenía apenas 15 años. Con el paso de los años, sin embargo, también utilizó sus redes sociales para hablar públicamente sobre sus dificultades personales, la salud mental y el consumo problemático de sustancias.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Presley Gerber?

Los detalles oficiales sobre la muerte de Presley todavía son limitados. People informó que el fallecimiento ocurrió en un centro de rehabilitación. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles comunicó que los paramédicos declararon la muerte a las 9:45 del 20 de septiembre y que el Departamento de Policía de Santa Mónica quedó a cargo de la investigación.

Posteriormente, se informó sobre una llamada a los servicios de emergencia que apuntaba a una presunta sobredosis y señaló que la Policía de Santa Mónica no encontró, hasta ese momento, indicios de un hecho criminal. La autopsia fue realizada el lunes, aunque la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes.

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles explicó que se solicitaron estudios y pruebas adicionales y que el resultado podría demorar algunos meses. Por eso, cualquier conclusión definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento permanece a la espera de los estudios oficiales.