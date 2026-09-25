La operación que marcó la vida de Oscar González Oro: "Tuve un infarto y no me di cuenta"

La noticia modificó completamente el escenario. González Oro había acudido pensando en una posible enfermedad pulmonar y terminó descubriendo que necesitaba una intervención cardíaca. Según relató el propio periodista, los médicos le explicaron que existía riesgo de una muerte súbita y que no podían postergar la intervención.

La operación de urgencia y los tres bypass

Por ese motivo fue sometido a una operación a corazón abierto. González Oro recordó que durante la cirugía utilizaron una bomba y realizaron tres bypass para resolver las obstrucciones que habían detectado en sus arterias. El episodio quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más extremos de su vida.

Sin embargo, el periodista también contó que no había experimentado una sensación de miedo a la muerte como podría esperarse en una situación semejante. Su relato estuvo atravesado por la sorpresa de haber descubierto un problema cardíaco que hasta ese momento no había identificado.

Una de las revelaciones más impactantes de aquella entrevista llegó cuando González Oro recordó qué había visto después de la operación: “Cuando me mostraron la radiografía vi que tenía una mancha negra, pregunté qué era y me dijeron que era un infarto. Yo tuve un infarto pero no me di cuenta, una noche me desperté y me habían empezado a doler los brazos y las piernas, me duché y se me calmó, pero fue un infarto”, relató.

De acuerdo con su propio testimonio, aquellos síntomas habían aparecido durante una noche y desaparecieron después de ducharse. En ese momento no había relacionado lo ocurrido con un episodio cardíaco. La explicación médica posterior le permitió comprender que había atravesado un infarto sin reconocerlo como tal.