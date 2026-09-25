La operación que marcó la vida de Oscar González Oro: "Tuve un infarto y no me di cuenta"
El periodista había contado en televisión cómo descubrió que tenía tres arterias ocluidas y debió someterse a una cirugía cardíaca de urgencia.
La muerte de Oscar “el Negro” González Oro, a los 74 años, volvió a poner en primer plano algunos de los episodios más importantes de su vida. Entre ellos aparece una fuerte experiencia de salud que el propio periodista había relatado públicamente durante una participación en PH: Podemos Hablar.
En aquella oportunidad, contó que había llegado a una clínica convencido de que podía tener cáncer de pulmón debido a sus antecedentes como fumador. Sin embargo, los estudios médicos revelaron una situación completamente diferente y mucho más urgente: el problema estaba en su corazón.
El periodista explicó que los médicos encontraron tres arterias ocluidas y determinaron que debía ser operado de inmediato. La intervención terminó con tres bypass y se convirtió en uno de los episodios más fuertes que recordó frente a las cámaras.
González Oro creyó que tenía cáncer de pulmón
Durante su participación en Podemos Hablar, el conductor explicó que inicialmente estaba convencido de que padecía una enfermedad pulmonar grave: “Yo entré en la clínica diciendo: ‘Negro, listo es cáncer de pulmón’, porque hice todo lo posible por estar enfermo de los pulmones”, comenzó relatando.
Sin embargo, los médicos descartaron el problema que él imaginaba después de realizar los estudios correspondientes. La preocupación estaba en otro órgano. “Tu pulmones están perfectos, el quilombo está en el corazón, tenemos que operar porque tenés tres arterias ocluidas”, recordó que le dijeron los profesionales.
La noticia modificó completamente el escenario. González Oro había acudido pensando en una posible enfermedad pulmonar y terminó descubriendo que necesitaba una intervención cardíaca. Según relató el propio periodista, los médicos le explicaron que existía riesgo de una muerte súbita y que no podían postergar la intervención.
La operación de urgencia y los tres bypass
Por ese motivo fue sometido a una operación a corazón abierto. González Oro recordó que durante la cirugía utilizaron una bomba y realizaron tres bypass para resolver las obstrucciones que habían detectado en sus arterias. El episodio quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más extremos de su vida.
Sin embargo, el periodista también contó que no había experimentado una sensación de miedo a la muerte como podría esperarse en una situación semejante. Su relato estuvo atravesado por la sorpresa de haber descubierto un problema cardíaco que hasta ese momento no había identificado.
Una de las revelaciones más impactantes de aquella entrevista llegó cuando González Oro recordó qué había visto después de la operación: “Cuando me mostraron la radiografía vi que tenía una mancha negra, pregunté qué era y me dijeron que era un infarto. Yo tuve un infarto pero no me di cuenta, una noche me desperté y me habían empezado a doler los brazos y las piernas, me duché y se me calmó, pero fue un infarto”, relató.
De acuerdo con su propio testimonio, aquellos síntomas habían aparecido durante una noche y desaparecieron después de ducharse. En ese momento no había relacionado lo ocurrido con un episodio cardíaco. La explicación médica posterior le permitió comprender que había atravesado un infarto sin reconocerlo como tal.
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