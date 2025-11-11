El gesto de Oasis que enloqueció a los fans argentinos antes de su regreso a River

El grupo liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher se prepara para dos shows que prometen ser multitudinarios: el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate. Se trata del regreso más esperado del rock británico, luego de más de una década sin presentaciones conjuntas. La gira mundial “Live ’25”, que celebra los 25 años de su álbum (What’s the Story) Morning Glory?, ya es un fenómeno global, con entradas agotadas en buena parte de las fechas y una puesta en escena que combina clásicos, proyecciones de archivo y una cuidada estética de los años noventa.