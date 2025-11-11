El gesto de Oasis que enloqueció a los fans argentinos antes de su regreso a River
La banda británica compartió afiches que evocan sus shows más recordados en el país, en la previa de sus dos presentaciones del 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental.
A pocos días de su esperadísimo regreso a Buenos Aires, Oasis volvió a encender la nostalgia de sus seguidores con un guiño directo al público argentino. A través de sus redes sociales oficiales, la banda británica difundió dos afiches de diseño retro que recorren algunos de los momentos más recordados de su historia en el país, y la publicación se llenó de comentarios, corazones y mensajes de agradecimiento de fanáticos locales que aún no pueden creer que los Gallagher estén de vuelta.
El grupo liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher se prepara para dos shows que prometen ser multitudinarios: el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate. Se trata del regreso más esperado del rock británico, luego de más de una década sin presentaciones conjuntas. La gira mundial “Live ’25”, que celebra los 25 años de su álbum (What’s the Story) Morning Glory?, ya es un fenómeno global, con entradas agotadas en buena parte de las fechas y una puesta en escena que combina clásicos, proyecciones de archivo y una cuidada estética de los años noventa.
En ese contexto, la publicación de los afiches fue interpretada como un emotivo reconocimiento al vínculo especial entre Oasis y la Argentina. El primero de ellos revive el histórico concierto de enero de 2001 en el Campo de Polo, donde compartieron escenario con Neil Young & Crazy Horse, una noche que aún es recordada por los fans como una de las cumbres del rock internacional en el país.
El segundo póster rememora la presentación de 2009 en River, correspondiente a la gira “Dig Out Your Soul”, una de las últimas antes de la disolución de la banda tras el recordado conflicto entre los Gallagher. Ambas piezas, de estética vibrante y cargadas de guiños visuales, funcionan como pequeños homenajes a los lazos que Oasis construyó con su público argentino durante más de dos décadas.
El anuncio no solo avivó la ansiedad por los próximos recitales, sino que reavivó la conversación sobre el rol de la Argentina como una de las plazas más fieles para el rock británico. Desde su debut en los noventa, Oasis encontró en Buenos Aires un público que corea cada tema como si fuera propio, algo que Liam Gallagher ha reconocido en reiteradas ocasiones. “El público argentino es el mejor del mundo”, escribió años atrás en su cuenta de X (ex Twitter).
