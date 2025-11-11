Rating: la entrevista de Sofi Martínez a Franco Colapinto quedó entre lo más visto del día

El público celebró el tono cálido y relajado de la entrevista, en la que Colapinto habló de su presente en la máxima categoría, de su vínculo con los fanáticos argentinos y de cómo vive la presión de representar al país en un deporte tan exigente. La naturalidad de Martínez, que ya había ganado reconocimiento por sus coberturas del Mundial y los Juegos Olímpicos, volvió a destacarse y generó una gran repercusión en redes.