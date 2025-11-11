Rating: la entrevista de Sofi Martínez a Franco Colapinto quedó entre lo más visto del día
El diálogo de la periodista con el piloto argentino alcanzó 9.4 puntos y se ubicó entre lo más destacado de Telefe. El debut de Moria Casán en El Trece también dio que hablar.
La televisión tuvo un lunes de fuerte competencia en el prime time, con MasterChef Celebrity nuevamente liderando la jornada, pero con una sorpresa en el ranking: la entrevista de Sofi Martínez a Franco Colapinto se metió entre los programas más vistos del día en Telefe, superando incluso a varios ciclos consolidados.
El mano a mano entre la periodista deportiva y el joven piloto argentino, flamante figura de la Fórmula 1, obtuvo 9.4 puntos de rating y fue lo tercero más visto del canal, solo detrás de las dos emisiones de MasterChef Celebrity, que marcaron 12.9 y 9.5 puntos respectivamente.
El público celebró el tono cálido y relajado de la entrevista, en la que Colapinto habló de su presente en la máxima categoría, de su vínculo con los fanáticos argentinos y de cómo vive la presión de representar al país en un deporte tan exigente. La naturalidad de Martínez, que ya había ganado reconocimiento por sus coberturas del Mundial y los Juegos Olímpicos, volvió a destacarse y generó una gran repercusión en redes.
En cuanto al resto de los canales, El Trece tuvo como lo más visto a Buenas Noches Familia con 5.3 puntos, seguido por Telenoche con 5.2 y Ahora Caigo con 4.7. En la franja matutina, el debut de La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán, alcanzó 2.7 puntos, mientras que el estreno de Tarde o Temprano, con María Belén Ludueña, marcó 2.8, cifras consideradas prometedoras por tratarse de su primera emisión.
En América TV, el liderazgo lo mantuvo LAM con 3.5 puntos, seguido por Intrusos con 2.9 y DDM con 2.8. En tanto, El Nueve volvió a destacarse con Bendita (3.1), mientras que la TV Pública registró su mejor marca con La Noche es Nuestra (0.6).
Rating: todos los números del lunes 10 de noviembre
El top five
- MasterChef Celebrity 12.9
- MasterChef Celebrity II 9.5
- Entrevista de Sofi Martínez a Franco Colapinto 9.4
- Telefe noticias 8.0
- La traición 6.5
Los promedios
- Telefe 7.0
- El Trece 4.0
- América TV 2.4
- El Nueve 1.9
- TV Pública 0.4
