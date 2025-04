El gesto de Tom Cruise con Val Kilmer en Top Gun 2 que se hizo viral

Tras la noticia del fallecimiento del actor, salió a la luz el gesto que tuvo en su momento quien encarnó el papel de "Maverick". Es que para Tom Cruise era muy importante que su compañero esté presente en esta nueva película que fue un verdadero éxito en los cines.

Tom Cruise Val Kilmer

Un emotivo regreso a Batman

El 23 de febrero de 2025, el actor publicó en Instagram un video en el que se le ve sentado en el suelo, tomando una máscara de Batman en sus manos y colocándosela con un gesto solemne.

En el clip, grabado junto al artista y músico David Choe, Kilmer dice: “Estoy listo. Tengo un ángulo para nosotros. Ha pasado un buen tiempo”. Choe, a quien se le ve trabajando en una pieza artística inspirada en Batman, lo animó: “¡Te ves genial!”.

La publicación también incluía varias obras de arte de Choe con temática del Caballero de la Noche, junto con imágenes caseras del artista demostrando su amor por el personaje.

Kilmer, quien en sus últimos años también se enfocó en la pintura y el arte visual, compartió en redes su última obra el 22 de marzo, describiéndola así: “Tiene ese resplandor nocturno. Tonos fríos con un ardor bajo, como cuando la fogata se enfría pero sigues bien despierto”.

La experiencia en “Batman Forever”

Val Kilmer fue uno de los actores que dio vida al legenario vigilante en Batman Forever, el filme dirigido por Joel Schumacher y que coprotagonizó con Nicole Kidman.

Décadas después, el actor recordó que el disfraz era extremadamente limitante: “Cuando estás dentro, apenas puedes moverte y la gente tiene que ayudarte a sentarte y a levantarte. Tampoco puedes oír nada y, después de un tiempo, la gente deja de hablarte. Es muy solitario”.

En la misma línea, añadió que se sintió frustrado porque “mi papel en la película se redujo a solo aparecer y pararme donde me decían”.

Aunque su interpretación como el Caballero de la Noche dividió opiniones, su legado en el cine es innegable.

Desde su icónico papel en Top Gun, pasando por su transformación en Jim Morrison en The Doors (1991) y su inolvidable actuación como Doc Holliday en Tombstone(1993), Kilmer demostró una versatilidad y compromiso absoluto con su arte.

“He sido valiente. He sido bizarro para algunos. No niego nada de eso y no tengo remordimientos, porque he perdido y encontrado partes de mí que nunca supe que existían”, reflexionó en el documental sobre su vida.