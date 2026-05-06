El Gran Combo vuelve a la Argentina con una noche cargada de clásicos y sabor latino

Su última presentación en territorio argentino dejó una marca fuerte: entradas agotadas, varias generaciones cantando al unísono y una conexión que convirtió cada noche en una verdadera celebración. Ahora, con este nuevo regreso, la promesa es clara: volver a transformar la ciudad en una enorme pista de baile.

Con más de seis décadas de historia, El Gran Combo sigue demostrando por qué su nombre continúa siendo sinónimo de fiesta, legado y salsa de la más alta escuela.

Además de reencontrarse con sus seguidores de siempre, esta nueva visita también genera expectativa entre un público más joven que descubrió su música a través de plataformas digitales y redes sociales. Así, El Gran Combo de Puerto Rico continúa expandiendo su legado, demostrando que sus canciones atraviesan generaciones y siguen tan vigentes como en sus primeros años sobre los escenarios.