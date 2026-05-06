El Gran Combo vuelve a la Argentina con una noche cargada de clásicos y sabor latino
Después de convocar a miles de fanáticos en su última visita, la histórica agrupación puertorriqueña confirma un nuevo show en Buenos Aires.
La salsa vuelve a tener una cita imperdible en la Argentina. El Gran Combo de Puerto Rico confirmó su regreso a Buenos Aires con un espectáculo que promete revivir la fiesta que dejaron en su paso anterior por el país.
Luego de haber agotado dos presentaciones consecutivas en el Teatro Gran Rex durante 2025, la agrupación conocida mundialmente como “La Universidad de la Salsa” prepara una nueva visita con una propuesta especial bajo el nombre “Un verano en Buenos Aires”.
El show recorrerá gran parte del legado musical de la banda, repasando canciones que marcaron generaciones y que siguen sonando con la misma fuerza. Entre ellas, clásicos como “Un verano en Nueva York”, “Me liberé”, “Brujería” y “No hay cama pa’ tanta gente”, himnos que convirtieron al grupo en una referencia obligada de la música latina.
Bajo la dirección de Rafael Ithier, la orquesta mantiene intacta su esencia, combinando tradición, ritmo y una energía escénica que sigue conquistando públicos en todo el mundo.
Su última presentación en territorio argentino dejó una marca fuerte: entradas agotadas, varias generaciones cantando al unísono y una conexión que convirtió cada noche en una verdadera celebración. Ahora, con este nuevo regreso, la promesa es clara: volver a transformar la ciudad en una enorme pista de baile.
Con más de seis décadas de historia, El Gran Combo sigue demostrando por qué su nombre continúa siendo sinónimo de fiesta, legado y salsa de la más alta escuela.
Además de reencontrarse con sus seguidores de siempre, esta nueva visita también genera expectativa entre un público más joven que descubrió su música a través de plataformas digitales y redes sociales. Así, El Gran Combo de Puerto Rico continúa expandiendo su legado, demostrando que sus canciones atraviesan generaciones y siguen tan vigentes como en sus primeros años sobre los escenarios.
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