El grave error de Santiago del Moro: adelantó el resultado de las votaciones de Gran Hermano y fue viral

Por supuesto, el clip no tardó en recorrer todas las redes, cosechando cientos de comentarios y haciendo revivir el denominado "Gran Armado", tal como los fans llaman al programa cuando detectan que hay una posible intervención de la producción en los resultados.

De hecho, muchos consideraron que era "imposible" que Petrona tuviera menos votos que "Devi", dada la popularidad de la tucumana. Lo cierto es que esta participante había pedido a su gente, en varias oportunidades, que no la voten, porque ya no quedaría estar en la casa.

No obstante, los seguidores del ciclo de Telefe no creyeron que se trató de una especie de obediencia de los fanáticos o familia de Petrona, sino más bien una "metida de mano" de la producción. En tanto, los participantes del juego sí entendieron el resultado como un acatamiento del público al pedido de la tucumana, dado su aislamiento que no les permite especular más allá de lo que se les muestra.

Otra noche de "Congelados" en GH: entran las madres de Santiago y Ulises

Santiago del Moro informó qué familiares ingresarán en la noche de este jueves. Los beneficiados serán Santiago "Tato" Algorta y Ulises Apóstolo, quienes verán entrar sus madres a la casa más famosa del país.

santiago ulises gran hermano.jpg Santiago Algorta y Ulises Apóstolo, de Gran Hermano 2025.

Así lo anunció el conductor en sus historias de Instagram: "Hoy Petrona en vivo. Congelados x2 (madres Tato y Ulises)", escribió Del Moro, con el conteo de cuántas horas faltan para el momento emotivo.

congelados ulises santiago.jpg