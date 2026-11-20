El episodio ocurrió durante una entrevista para Fonograma, el ciclo del canal de YouTube Goura's Music. Gustavo estaba hablando sobre las pérdidas familiares que marcaron su vida, entre ellas las de su padre y su hermano. "En un año murieron mi viejo, Luis...", alcanzó a decir cuando los instrumentos se desplomaron desde una escalera en la que estaban apoyados, ante la sorpresa de todos los presentes.