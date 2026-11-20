El hermano de Spinetta hablaba del Flaco y vivió un inesperado episodio paranormal
Gustavo Spinetta brindaba una entrevista y recordaba a su hermano cuando ocurrió algo inesperado: tres guitarras cayeron al mismo tiempo y provocaron una fuerte sorpresa.
Un momento tan inesperado como llamativo se vivió durante una entrevista a Gustavo Spinetta, hermano del legendario Luis Alberto Spinetta. Mientras recordaba distintos episodios de su historia familiar y hablaba sobre la espiritualidad, tres guitarras cayeron simultáneamente y provocaron un estruendo que interrumpió la conversación. La secuencia quedó registrada en video y rápidamente despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.
El episodio ocurrió durante una entrevista para Fonograma, el ciclo del canal de YouTube Goura's Music. Gustavo estaba hablando sobre las pérdidas familiares que marcaron su vida, entre ellas las de su padre y su hermano. "En un año murieron mi viejo, Luis...", alcanzó a decir cuando los instrumentos se desplomaron desde una escalera en la que estaban apoyados, ante la sorpresa de todos los presentes.
La reacción del músico y escultor fue inmediata. Todavía sorprendido por lo que acababa de suceder, vinculó el episodio con el tema que venían conversando y lanzó: "La fe mueve montañas. La fe puede mover montañas". Luego hizo hincapié en un detalle que le llamó particularmente la atención: "Impresionante porque son tres guitarras encima. Estaban quietas".
El conductor del ciclo también quedó impactado por la situación y reaccionó con una breve expresión: "Confirmado". La coincidencia entre el recuerdo del Flaco Spinetta y la caída de los instrumentos convirtió el fragmento en un contenido viral, especialmente entre los seguidores del músico.
El episodio paranormal del hermano del Flaco Spinetta
Las imágenes generaron distintas interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos fanáticos consideraron que podía tratarse de una señal vinculada con Luis Alberto Spinetta, otros plantearon explicaciones más terrenales y apuntaron a la forma en que estaban apoyadas las guitarras. Sin embargo, el momento en que ocurrió el episodio fue lo que más llamó la atención y alimentó las especulaciones.
Luis Alberto Spinetta murió el 8 de febrero de 2012, a los 62 años, como consecuencia de un cáncer de pulmón. Considerado uno de los artistas fundamentales de la historia del rock argentino, dejó una obra que atravesó generaciones junto a bandas emblemáticas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade.
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