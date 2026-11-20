La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron muy relajados en Uruguay: las fotos de su escapada romántica
La actriz y el futbolista viajaron al país vecino y compartieron imágenes de su intimidad en medio de las repercusiones por el conflicto con Wanda Nara.
La China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Lejos de las polémicas que los rodean, la pareja compartió distintas postales de su estadía y se mostró muy relajada, en contacto con la naturaleza y rodeada de animales. A través de sus historias de Instagram, el futbolista publicó varias fotografías junto a la actriz, con quien intercambió abrazos y gestos de cariño. "Buen día con mucho amor", escribió en una de las publicaciones, dejando en claro el buen momento que atraviesan.
Para la ocasión, la China eligió un conjunto de dos piezas con estampa escocesa en tonos blanco, negro y rosa, compuesto por una camisa de mangas cortas y un short a juego. Completó el look con ojotas blancas y el pelo suelto, en una apuesta informal para disfrutar del aire libre. Icardi, por su parte, apareció sin remera y mostró su nuevo look, con el cabello platinado y un corte degradado. También compartió imágenes de los caballos que forman parte del paisaje de la propiedad y de su pareja disfrutando de la pileta con una microbikini marrón chocolate.
"El amor de mi vida mirándome fijo", expresó el delantero junto a una de las fotografías de la actriz, en otra demostración pública de afecto. Las publicaciones mostraron distintos momentos de la intimidad de la pareja durante su estadía en el país vecino, con una postal de tranquilidad que contrastó con la exposición mediática que suelen protagonizar.
La escapada a Uruguay llega en medio de las repercusiones por el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, además de los distintos capítulos judiciales y mediáticos que involucran a los protagonistas. Sin embargo, por lo que dejaron ver en sus redes sociales, Icardi y la actriz parecen estar enfocados en disfrutar de su relación y aprovechar unos días de tranquilidad.
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