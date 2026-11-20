La China Suárez y Mauro Icardi eligieron Uruguay para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Lejos de las polémicas que los rodean, la pareja compartió distintas postales de su estadía y se mostró muy relajada, en contacto con la naturaleza y rodeada de animales. A través de sus historias de Instagram, el futbolista publicó varias fotografías junto a la actriz, con quien intercambió abrazos y gestos de cariño. "Buen día con mucho amor", escribió en una de las publicaciones, dejando en claro el buen momento que atraviesan.