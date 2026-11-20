Anthony Ippolito se transformó en Sylvester Stallone para "Yo soy Rocky" y reveló los sacrificios del rodaje
En exclusiva con minutouno.com, el actor contó cómo fue convertirse en Sylvester Stallone en la película que recorre la historia del mítico film.
Anthony Ippolito asumió el enorme desafío de ponerse en la piel de Sylvester Stallone para "Yo soy Rocky", una producción que retrata el detrás de escena y los orígenes de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. La emotiva producción es sin dudas una de las cintas del año,
En diálogo exclusivo con minutouno.com, el actor repasó los detalles del rodaje y profundizó en las exigencias físicas y personales que debió afrontar para darle vida al ícono de Hollywood.
Además del impactante cambio corporal que incluyó subir alrededor de 18 kilos para alcanzar la contextura física del personaje, Ippolito explicó cómo la entrega total al proyecto terminó condicionando su rutina cotidiana y su vida personal durante todo el proceso de filmación.
El mayor sacrificio detrás de la transformación en Sylvester Stallone
Consultado por minutouno.com sobre cuál fue el mayor sacrificio que tuvo que hacer más allá del exigente aumento de peso, Anthony Ippolito reflexionó sobre el nivel de aislamiento y dedicación absoluta que demanda un papel de esta magnitud, un aspecto que incluso compartió en conversaciones con el propio Sylvester Stallone.
"En cuanto a sacrificios... no sé. Creo que, como en cualquier otra cosa, cuando te dedicas de lleno a algo que realmente te importa durante un tiempo, terminas haciendo sacrificios; otros aspectos de tu vida pasan a un segundo plano durante ese periodo. Supongo que eso es precisamente lo que ocurrió en este caso, pero ha valido la pena", expresó el artista.
En la misma línea, Ippolito rememoró: "De hecho, al hablar con Stallone sobre esta etapa de su vida, me contó que estuvo muy aislado; es algo que simplemente terminas aceptando cuando te involucras en un proyecto así".
De esta manera, el actor destacó que la inmersión completa en el personaje no solo pasó por la preparación física, sino también por replicar el compromiso y el retraimiento que atravesó el propio creador de Rocky en los inicios de su carrera, asegurando que cada esfuerzo valió la pena para honrar la historia.
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