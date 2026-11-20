En la misma línea, Ippolito rememoró: "De hecho, al hablar con Stallone sobre esta etapa de su vida, me contó que estuvo muy aislado; es algo que simplemente terminas aceptando cuando te involucras en un proyecto así".

De esta manera, el actor destacó que la inmersión completa en el personaje no solo pasó por la preparación física, sino también por replicar el compromiso y el retraimiento que atravesó el propio creador de Rocky en los inicios de su carrera, asegurando que cada esfuerzo valió la pena para honrar la historia.