La repentina popularidad de “Tito” generó tensión y distanciamiento, ya que Fort sintió que su propio custodio le quitaba protagonismo frente a las cámaras y, como analizó Speranza, siente que sin buscarlo terminó ocupando el lugar mediático que su empleador tanto había deseado y por el que tanto había invertido.

Tras discusiones públicas y advertencias televisivas en defensa de su esposa, ambos lograron limar asperezas antes del fallecimiento de Fort en noviembre de 2013.

La última charla de “Tito” Speranza con Ricardo Fort

Según reveló Speranza, tuvieron una última charla en un gimnasio donde hablaron sobre las lesiones de rodilla que ambos compartían, lo que permitió que “Tito” pudiera despedir a Fort en paz.

Después de conducir ciclos como Combate y recibirse de periodista deportivo, Speranza rechazó diversas propuestas de realities porque no comparte la dinámica de generar peleas artificiales para sostenerse en pantalla.

A sus 51 años, trabaja junto a Marcela Villagra como entrenador personal y preparador físico en gimnasios y en los últimos años también hizo público el impacto de la situación económica en su día a día, manteniéndose enfocado en el deporte.