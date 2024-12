El hermano de Susana Giménez elogió el Gobierno de Javier Milei: "Hay esperanza"

Luego, el músico agregó: “Siento una posibilidad de sincerar...que seamos sinceros y que tratar que todo fluya, que sea todo para bien. Yo no le deseo el mal a nadie y menos a la Argentina. Yo al país lo veo más tranquilo. Tengo ganas de estar más en el país, ahora me quedo un mes. He estado en Europa hace poco y tengo ganas de viajar también por allá. Uruguay me hizo mucho de nido pero tengo ganas de pasar más tiempo en Argentina y vivir el invierno en España”.

hermano susana gimenez

A su vez, el hermano de la Diva hizo hincapié en la actualidad del país y cómo puede ayudar la presidencia en el avance de Argentina. “Voy a mezclar Argentina con Uruguay y España también. Voy a hacerte una declaración que ojalá podamos tomarla como punto de vista. Por no estar viendo nosotros quiénes somos porque a veces es difícil plantear nuestros problemas internos. Yo veo que los países, los cuadros de fútbol funcionan como guerras. Uno termina haciendo esa guerra por un pedazo de tela en definitiva y mandando los hijos a morir y toda la historia. A mi me parece inentendible tener que presentar un papel para hacer un kilómetro más. No creo en esas divisiones y creo en un mundo más universal”, dijo.

“Esos países han funcionado más para matar gente que para salvarla. Yo me siento muy amparado y lo que aprendí en Uruguay con la educación. Me siento más identificado con los interiores que con las capitales, ahora tengo ganas de explorar Buenos Aires, España y el interior de Argentina. No hace falta ser un erudito para acordarse que hace un año estaban todos espantados agarrando un peso para cambiarlo al dólar y ahora están parejos. Yo no gano en pesos y no me conviene que el dólar esté barato pero si le conviene a la gente y eso ya es un montón. Fui al centro el otro día en Buenos Aires, a una óptica y le pregunté a la gente y luego fui a un restaurant y la gente me decía que está todo más tranquilo. Que se respete la circulación del otro, hay una sensación de estabilidad económica”, reflexionó Patricio que por primera vez habla con Milei de presidente.

Y concluyó: “Se especulaba con un ascenso del dólar también, no es mi intención confrontar pero si me preguntas mi percepción desde ese lado con dos cositas que te digo me parece que estamos mejor”.