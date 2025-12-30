"Un límite te pido": la reacción por el video que publicó Wanda Nara donde mostró los genitales de su novio

Como no podía ser de otro modo, Wanda Nara no dejó las redes sociales ni siquiera la última semana del año y así quedó en evidencia un nuevo detalle sobre su flamante pareja.

Lo que empezó como una relación de bajo perfil, discreta y en segundo plano para no empañar el trabajo de la conductora ni complicar la disputa legal por sus hijas se convirtió rápidamente en el primer chisme del verano. ¿Se viene otra novela en tiempo real, como la que ofreció el año pasado con L-Gante?