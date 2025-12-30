"Un límite te pido": la reacción por el video que publicó Wanda Nara donde mostró los genitales de su novio
La mediática suele sorprender a sus seguidores con fotos y videos propios, pero esta semana extendió su "show" a su actual pareja, Martín Migueles.
Wanda Nara dio por terminado el año y se instaló en Uruguay para recibir el 2026 con su familia y su novio, Martín Migueles. Justamente el nuevo amor de la conductora fue el protagonista de su video más reciente en redes sociales, porque sin querer perdió un poco de misterio ante el público.
"Un límite Wanda, uno solo", hizo notar en Instagram el periodista Gustavo Méndez al compartir el video que Nara grabó en la playa de Uruguay, en el que se veía a Migueles de lo más relajado. Por algo aparece el emoji de la berenjena en el posteo del comunicador.
Wanda Nara y Martín Migueles celebraron sus seis meses juntos con unas vacaciones en la playa, y con las primeras fiestas que el clan pasa junto, quizás con un poco menos de ruido mediático tras la partida de Mauro Icardi.
El futbolista estuvo de visita en la Argentina entre el 22 y 28 de diciembre, específicamente para pasar la Navidad con sus dos hijas, Francesa e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara.
Aunque hicieron falta presentaciones judiciales, pedidos especiales (sobre todo desde el club de él, en Turquía), las nenas celebraron con su papá y después volvieron a la casa de su madre, que eligió bajar el perfil mediático y enfocarse en su rutina familiar en Uruguay.
Como no podía ser de otro modo, Wanda Nara no dejó las redes sociales ni siquiera la última semana del año y así quedó en evidencia un nuevo detalle sobre su flamante pareja.
Lo que empezó como una relación de bajo perfil, discreta y en segundo plano para no empañar el trabajo de la conductora ni complicar la disputa legal por sus hijas se convirtió rápidamente en el primer chisme del verano. ¿Se viene otra novela en tiempo real, como la que ofreció el año pasado con L-Gante?
