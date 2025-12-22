América TV confirmó la llegada de Beto Casella con un inesperado video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2003148463203320058?t=l_0O4ivIknw6_XLvEY3DWg&s=19&partner=&hide_thread=false "HistorIA de Fin de Año": ¡SE REVELA EL ENIGMÁTICO! Conocé a la nueva figura de América TV pic.twitter.com/pKC8yTmW0l — América TV (@AmericaTV) December 22, 2025

La despedida de Edith Hermida de Bendita no pasó inadvertida y, lejos de esquivar el tema, Beto Casella decidió referirse públicamente a cómo quedó su relación personal con la panelista tras el cierre de una etapa que se extendió durante años. En diálogo con Infama, el conductor sorprendió al revelar detalles íntimos del último día que compartieron al aire y de la charla que mantuvieron fuera de cámara, marcada por emociones encontradas y sensaciones que todavía siguen latentes.

Casella relató que el momento de la despedida fue más abrupto de lo que imaginaba. Según contó, Edith se le acercó, le anunció que era su último programa, le dio un abrazo y se retiró sin mayores palabras. “El último día me dice: ‘Bueno, hoy es mi último día’. Me dio un abrazo y se fue. Y yo dije: ‘Qué cortante’”, recordó el conductor, quien admitió que la reacción inicial lo dejó descolocado.

Incluso confesó que intentó mantener el vínculo con una invitación típica para no perder el contacto: “Por lo menos, che, comamos o tomemos un cafecito un día de estos, que no se corte”. Sin embargo, con el correr de las horas, la situación tomó otro matiz. Casella explicó que Hermida se comunicó luego para aclarar el motivo de su actitud y poner en palabras la angustia que le generó la despedida.

“Después me empezó a escribir y me dijo: ‘A mí me da mucha angustia’. ‘No me podía quedar ahí porque me voy a poner a llorar’”, contó el conductor, dejando en claro que el vínculo no se cortó abruptamente, sino que continuó a través de mensajes privados. Actualmente, según explicó, el contacto sigue vigente, aunque con una dinámica distinta.

“Seguimos el vínculo por WhatsApp. Medio como que yo le estoy levantando el ánimo a ella ahora”, afirmó, dando a entender que la salida del programa significó un impacto emocional fuerte para Edith. Aun así, Casella se mostró realista respecto a cómo suelen evolucionar las relaciones laborales una vez que se termina un proyecto compartido durante tanto tiempo.

Cuando le consultaron si esa amistad podría diluirse con el paso del tiempo, el conductor no esquivó la respuesta. Reconoció que existe esa posibilidad, como ocurre en muchos casos cuando cada uno toma caminos profesionales distintos. “Ahora no sé, porque viste esas cosas de ‘che, nos vemos, que no se corte’. Y vos te vas a laburar a otro lugar y cada uno después se concentra en…”, reflexionó.

De todos modos, dejó en claro su predisposición: “Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de comer un sanguchito, no tengo problema. Y donde ella esté, yo voy a querer que le vaya bien”. En paralelo, también se refirió a su futuro profesional y al nuevo ciclo que encabezará en América TV, donde estará acompañado por un amplio equipo de panelistas.

Según se informó, figuras históricas como Horacio Pagani, Any Ventura y Alejandra Maglietti continuarán junto a él, mientras que se sumarán otros nombres como Walter Queijeiro, Aníbal Pachano y Agustín Guardis, entre varios más. Un nuevo comienzo que convive, inevitablemente, con el cierre de vínculos que marcaron una era en la televisión argentina.