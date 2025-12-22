América TV confirmó la llegada de Beto Casella con un inesperado video
La señal publicó una producción especial con sus principales figuras y presentó oficialmente a su nueva incorporación.
Este lunes, América TV sorprendió a su audiencia al compartir un video especial realizado con inteligencia artificial para despedir el 2025, a pocos días de las fiestas. La producción no solo buscó cerrar el año con un mensaje festivo, sino que también funcionó como presentación oficial de una nueva figura que se suma a la pantalla del canal: Beto Casella.
El clip, difundido en las redes oficiales de la señal, muestra a varias de sus caras más reconocidas, entre ellas Ángel de Brito, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre y Adrián Pallares, protagonizando distintas situaciones y “hazañas” mientras se dirigen a una fiesta de fin de año. La estética futurista y el uso de IA marcaron el tono del video, que rápidamente llamó la atención.
Junto a la publicación, América TV acompañó el material con un mensaje que despertó curiosidad: "'HistorIA de Fin de Año': ¡SE REVELA EL ENIGMÁTICO! Conocé a la nueva figura de América TV", anticipando que el cierre traería una sorpresa.
Esa revelación llegó en el último tramo del video, cuando aparece Beto Casella viajando en una nave espacial para luego sumarse al brindis final junto al resto de las figuras del canal. De esta manera, la señal confirmó oficialmente su incorporación a la grilla, utilizando un formato poco habitual para este tipo de anuncios.
Sin embargo, la propuesta no fue recibida de manera unánime. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron el uso de inteligencia artificial en la realización del video y manifestaron su descontento con la estética elegida, señalando que preferían producciones más tradicionales.
Beto Casella habló sin filtros sobre su vínculo con Edith Hermida tras el final de Bendita
La despedida de Edith Hermida de Bendita no pasó inadvertida y, lejos de esquivar el tema, Beto Casella decidió referirse públicamente a cómo quedó su relación personal con la panelista tras el cierre de una etapa que se extendió durante años. En diálogo con Infama, el conductor sorprendió al revelar detalles íntimos del último día que compartieron al aire y de la charla que mantuvieron fuera de cámara, marcada por emociones encontradas y sensaciones que todavía siguen latentes.
Casella relató que el momento de la despedida fue más abrupto de lo que imaginaba. Según contó, Edith se le acercó, le anunció que era su último programa, le dio un abrazo y se retiró sin mayores palabras. “El último día me dice: ‘Bueno, hoy es mi último día’. Me dio un abrazo y se fue. Y yo dije: ‘Qué cortante’”, recordó el conductor, quien admitió que la reacción inicial lo dejó descolocado.
Incluso confesó que intentó mantener el vínculo con una invitación típica para no perder el contacto: “Por lo menos, che, comamos o tomemos un cafecito un día de estos, que no se corte”. Sin embargo, con el correr de las horas, la situación tomó otro matiz. Casella explicó que Hermida se comunicó luego para aclarar el motivo de su actitud y poner en palabras la angustia que le generó la despedida.
“Después me empezó a escribir y me dijo: ‘A mí me da mucha angustia’. ‘No me podía quedar ahí porque me voy a poner a llorar’”, contó el conductor, dejando en claro que el vínculo no se cortó abruptamente, sino que continuó a través de mensajes privados. Actualmente, según explicó, el contacto sigue vigente, aunque con una dinámica distinta.
“Seguimos el vínculo por WhatsApp. Medio como que yo le estoy levantando el ánimo a ella ahora”, afirmó, dando a entender que la salida del programa significó un impacto emocional fuerte para Edith. Aun así, Casella se mostró realista respecto a cómo suelen evolucionar las relaciones laborales una vez que se termina un proyecto compartido durante tanto tiempo.
Cuando le consultaron si esa amistad podría diluirse con el paso del tiempo, el conductor no esquivó la respuesta. Reconoció que existe esa posibilidad, como ocurre en muchos casos cuando cada uno toma caminos profesionales distintos. “Ahora no sé, porque viste esas cosas de ‘che, nos vemos, que no se corte’. Y vos te vas a laburar a otro lugar y cada uno después se concentra en…”, reflexionó.
De todos modos, dejó en claro su predisposición: “Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de comer un sanguchito, no tengo problema. Y donde ella esté, yo voy a querer que le vaya bien”. En paralelo, también se refirió a su futuro profesional y al nuevo ciclo que encabezará en América TV, donde estará acompañado por un amplio equipo de panelistas.
Según se informó, figuras históricas como Horacio Pagani, Any Ventura y Alejandra Maglietti continuarán junto a él, mientras que se sumarán otros nombres como Walter Queijeiro, Aníbal Pachano y Agustín Guardis, entre varios más. Un nuevo comienzo que convive, inevitablemente, con el cierre de vínculos que marcaron una era en la televisión argentina.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario