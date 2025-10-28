El hijo de Natacha Jaitt volvió a cruzar a su tío Ulises y desató un nuevo drama familiar

Jaitt intentó concluir la tensa conversación con una recomendación: "Seguí tu camino, no me rompas más, ponete a estudiar y laburar". Esta frase encendió a Valentino Yospe, quien aseguró que trabaja y se mantiene por su cuenta, para luego lanzar la grave acusación de que su tío vive de la fama de su madre: “vivir de Natacha”.

Ante esta última imputación, Ulises Jaitt se defendió de inmediato, ligando su lucha mediática a la búsqueda de verdad en la muerte de su hermana. "¡No vivo de ella! Lucho para que se haga justicia, cosa que vos no haces. Doy la vida para que se haga justicia y vos le faltas el respeto a la memoria de tu mamá”, concluyó, reafirmando que su objetivo es la justicia.