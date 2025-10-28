El hijo de Natacha Jaitt volvió a cruzar a su tío Ulises y desató un nuevo drama familiar
Durante una entrevista, Valentino volvió a despotricar contra Ulises Jaitt sin mediar palabra y volvió a alimentar la guerra familiar.
Las profundas diferencias entre Valentino Yospe, hijo de la fallecida Natacha Jaitt, y su tío Ulises Jaitt parecen ser irreconciliables. Tras la denuncia pública de maltratos que el joven realizó en televisión, la tensión familiar alcanzó un punto de quiebre que se evidenció en un feroz cruce en el programa A la tarde (América).
El tenso encuentro entre tío y sobrino se llevó a cabo por videollamada, y el nivel de la discusión rozó límites insospechados. En el centro del debate se encontraban temas sensibles como el rol de la abuela de Valentino en esta historia marcada por el dolor, la trágica muerte de la mediática Natacha Jaitt y la imposibilidad de recomponer los lazos familiares.
En medio de una andanada de acusaciones, el debate incluyó la figura de la madre de Natacha, a quien Valentino también señaló por maltrato. Ante la mención, Ulises reaccionó indignado, exclamando: "Mi mamá está enferma. No respeta nada". Su sobrino no se detuvo, avanzando con una acusación directa y personal: "Tiene problemas de salud, pero también me pegó. Lo viste vos. Hasta tu propia madre te tuvo que parar porque te estabas excediendo conmigo un día".
La discusión se volvió aún más áspera cuando Jaitt intentó presionar a su sobrino: "¿Querés que contemos lo que le hiciste a la abuela?". Valentino, con tono provocador y murmurando que lo que su tío tenía para decir eran "todas mentiras", lo desafió: "Conta todo lo que quieras, estoy acá para enfrentarte". Ante la provocación, el conductor del programa optó por guardar silencio.
Poniendo paños fríos a un asunto que amenazaba con descontrolarse, Ulises Jaitt se mostró durísimo con el joven que lo había denunciado semanas atrás. El tío decidió frenar el ataque más crudo, aunque con una advertencia implícita: "Me das pena, así que no voy a contar cosas por las que después no te puedas levantar. Así y todo, sos el hijo de Natacha y tengo un respeto hacia eso. Si cuento las situaciones que hiciste y no fueron denunciadas, no te levantas más", señaló, apelando al respeto por la memoria de su hermana.
Jaitt intentó concluir la tensa conversación con una recomendación: "Seguí tu camino, no me rompas más, ponete a estudiar y laburar". Esta frase encendió a Valentino Yospe, quien aseguró que trabaja y se mantiene por su cuenta, para luego lanzar la grave acusación de que su tío vive de la fama de su madre: “vivir de Natacha”.
Ante esta última imputación, Ulises Jaitt se defendió de inmediato, ligando su lucha mediática a la búsqueda de verdad en la muerte de su hermana. "¡No vivo de ella! Lucho para que se haga justicia, cosa que vos no haces. Doy la vida para que se haga justicia y vos le faltas el respeto a la memoria de tu mamá”, concluyó, reafirmando que su objetivo es la justicia.
