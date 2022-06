El padre de Jesica Cirio amenazó a Sabrina Carballo: "Que se atenga a las consecuencias"

“Este representante de jugadores tiene un amigo que de regalo para su hijo, que cumplió 18 años, le regaló una noche con esta chica (Cirio) y habían pagado 20 mil dólares”, fueron las palabras que mencionó Sabrina Carballo en su cuenta de la red social.

“Me enteré ayer a última hora, mirando en internet y Facebook. Me pareció una locura, realmente no la conozco a esta chica, mi señora me comentaba que la vio en programas”, dijo Horacio Cirio.

“Me pareció patético, pero no raro porque siempre mi hija está en lo que es la farándula de todas las chicas. Cuando estaba ella ya estaba entre todas las modelos con Leandro Rud. Se hablaba que había un móvil, y no me sorprende que hablen”, señaló el ex churrero de Lanús.

El padre de Jésica Cirio remarcó: “Una cosa es hablar y otra demostrarlo. Si se hace público que se atenga a las consecuencias. Que una mujer esté hablando así de otra en estos momentos con tanta defensa a lo que es el género. Aparte de antiguo, es algo que se habló tanto".