La bronca de "La Familia" contra Locho Loccisano

Locho Loccisano

“Ustedes saben que el contrato que firmaron los integrantes del reality indica que durante su estadía allí no pueden dar declaraciones, el tema es que LAM fue a la casa de Locho cuando cumplió años y él se vio un poco desbordado con la situación”, reveló el periodista.

Y continúo: “A mi me llegó un mensaje a mi celular mostrando estas imágenes cuando yo ni estaba al tanto de lo que había ocurrido, hacelo mierda me dijeron" y explicó: “Independientemente de esto, que no soy quien para criticar a nadie, si quiero marcar que los ánimos no son los mejores ni con Locho, Walter y Lissa que son las personas que aparecieron públicamente cuando todavía están adentro del programa”.