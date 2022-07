La opinión de un ex participante de El Hotel de los Famosos por los premios del programa

Imanol Rodríguez

Imanol siguió con un picante comentario: “Nadie está obligado a nada, las reglas son clarísimas, el que gana se lleva diez palos y después vemos si queremos dar lo que sea, pero está bien ya está, son las reglas del juego, uno ahí se va acoplando a todo, nos pasó desde la primera semana, no teníamos ni idea a qué íbamos y no sabíamos absolutamente nada y no sabíamos cómo eran los juegos, el primer día nos pegó el sol durante todo el día grabando la entrada durante seis horas” .

Luego aseguró: “No sé si es injusto no darle nada ningún premio al segundo, vos sabías que el que ganaba se llevaba diez palos y después lo otro vemos, yo me imaginaba en mi cabeza un montón de cosas, no tener que limpiar el hotel y al final tenía que limpiarlo, podía pasar que el segundo se lleve un premio consuelo pero creo que no va a suceder”.