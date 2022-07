“No vale, no vale, no vale”, pidió Salwe.

“No hay que quejarse pa, yo gano con la cabeza. Mirá, la bondad siempre gana”, lanzó Locho, molesto.

“¿Qué te pasa pelotudo? ¿A quién puteas boludo? ¿A quién puteas la concha de tu madre? ¿A quién puteas?”, se le fue al humo Salwe.

“Te estás metiendo en mi juego”, se defendió Locho.

VIDEO | El Hotel de los Famosos: Martín Salwe y Locho Loccisano casi a las piñas