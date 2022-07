Otra escandalosa eliminación en El Hotel de los Famosos: quién se fue

hotel de los famosos

Rodríguez se convirtió en el cuarto participante de “La familia” en dejar el certamen en tan solo dos semanas. “Cuesta festejar, porque es la victoria para uno y es el final para el otro. Y es un amigo y acá no hay festejo”, dijo Salwe, al finalizar el encuentro, en el que superó a su compañero por un amplio margen.

“Me da pena que se vaya Ima porque es el tipo más común que vi acá adentro. Es un pibe que es buena gente, buen amigo, copado, simpático, no tiene ningún rollo con nada, no le importa nada, es increíble, para mí fue la revelación del programa”, agregó Salwe.

“No pensé que iba a llegar a esta altura, pensé que al mes ya me iba. Y por alguna u otra cosa llegué hasta acá entre los siete mejores, y entre los últimos cuatro de los que estamos desde el principio. Lo disfruté y estoy disfrutando que él se haya quedado, en serio”, dijo el hijo de Miguel Ángel Rodríguez y Maribel Altavista.

“Si bien yo también me quería quedar, también vengo pateando varios dolores que me impiden hacer algunas cosas y me molestan en el día a día”, cerró Imanol antes de salir por la puerta grande de El hotel de los famosos.