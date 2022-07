Participantes de El Hotel de los Famosos muy duros contra el programa

hotel de los famosos

En ese sentido, profundizó su información: “Cuando digo que está todo mal entre las partes es por los premios es porque hay enojo, el ganador se va a llevar 10 millones de pesos y están enojados porque el segundo no se lleva nada, lo que sostienen es ¿vale lo mismo salir segundo que salir último?”.

“Es entendible el enojo que hay, siempre los finalistas se llevan más dinero que el resto y acá no pasaría, me hablaron algunos integrantes de papelón, ni una bicicleta nos dan”, agregó el comunicador.

Y agregó: “Pude hablar con diferentes personas del certamen y este tema los tiene mal, me hablaron de bochorno, no nos dan nada, no hay nada para los finalistas y es una locura”.

"La pregunta es ¿qué sucederá después de la final?, porque me da la sensación que este tema va a seguir una vez que termine la competencia, habrá que seguir de cerca que es lo que dirán esos finalistas que se llevan el mismo dinero que el último”, concluyó.