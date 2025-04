El ida y vuelta de fueguitos eróticos entre Yanina Latorre y Lauty Gram: "A este pendejo le gusta el quilombo"

"Me escribió", lanzó la esposa de Diego Lattore, razón por la que su panelista Fede Popgold le preguntó: "¿Te gusta él?". Pero, lo negó de manera contundente.

"Me manda fueguitos. Estoy en 'mejores amigos'. ¡Soy la abuela!", manifesto. Y, siguió: "Dijo que gustaba de mí y yo dije: 'a este le gusta el quilombo'".

"Me empezó a seguir, le abro el Instagram y veo que me había escrito: 'yo siempre te hablo pero no me das bola'. Igual, por las dudas, lo empecé a seguir", continuó revelando.

lauty gram .png

Luego, decidió compartir parte del intercambio de mensajes que tuvieron: "Acá Lauty... más tarde te paso eso, el vivo, porque él estaba ahí', me dice. Yo le contesto: 'Ja, ja, ja, hola'. Y él me responde: 'Espero que no te tomes a mal lo que te dije'. Y yo ahí le tiré fueguitos. 'Es verdad, me gustás', me dice. Y yo le dije: 'Te creo'", detalló entre risas.

Finalmente, cerró el relato con una última anécdota sobre la interacción virtual: "A partir de ahí me empezó a mencionar en las historias, y ahora me pone en la última: 'Qué lindo te queda el verde'. Y yo le puse: 'Gracias, Lauty, y un fueguito'".