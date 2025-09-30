El impensado rubro al que se dedica Brian Lanzelotta a 10 años de Gran Hermano

Embed - Brian Lanzelotta on Instagram: "Hola gente ,pasaba a contarles q dentro de muy poquito voy a empezar con mi marca de papel higienico @bienlimpio.bl .esta idea q tengo hace mucho tiempo y q hoy puedo llevarla a la realidad, Estoy muy contento y motivado por este nuevo proyecto q es un desafio q no tiene nada q ver con la musica .siempre fui un busca,un soñador,un remador tratando de hacer cualquier cosa para salir adelante y siempre tratar de realizar mis sueños.este es un sueño mas ,el sueño de hacer algo y q ese algo funcione se q no va a ser facil a mi nunca nada se me hizo facil pero ya tengo experiencia en las cosas dificiles asi q espero q me tiren la mejor energia en este nuevo camino si tenes buenas vibras las cosas salen mejor y se q no estoy solo tengo a mi compñarea de vida y "socia" jajajaja @marianitaaok t amo vamos por otra aventura mas juntos " View this post on Instagram A post shared by Brian Lanzelotta (@lanzelottabryanok)

A pesar de que empezó a emprender, Brian sigue dedicándose a la música. “De lunes a viernes me dedico al emprendimiento. Con la música sola no alcanza para vivir”, reconoció.

En 2021, además, incursionó en la política como candidato a primer concejal por el Partido Federal en La Matanza, aunque no logró superar las PASO. “Me metí por necesidad y por mi hermano discapacitado, para que escuchen a quienes no tienen voz”, recordó.