El inesperado objeto que Yanina Latorre le encontró a Lola: "¿Esta es la educación que te di?"

“Les voy a contar algo que me pasó en casa. Mi hija Lola tiene montañas de ropa que no guarda nunca", comenzó diciendo Yanina.

Entonces, la panelista de LAM agregó: "Y, para mi sorpresa, mientras revisaba entre las prendas, ¡me encontré con una factura vieja!".

"¿Cómo puede ser que entre la ropa haya una factura de comer? ¿Ésta es la educación que te di que guarda comida entre la ropa?", dijo a los gritos.

"Yanina, una hija tuya no come facturas. En todo caso, croissants. Si es medialuna la echás del country", agregó a modo de chiste su compañero Darío Orsi en referencia a la declaración de Lola recientemente cuando admitió que nunca había comido un pastelito.

Finalmente, Yanina Latorre concluyó: “Es que, en realidad, eran unos pancitos de queso. Pero si le llego a encontrar un parlante entre la ropa, ¡se lo meto en el ort...!”.

yanina latorre sobre lola.mp4

Yanina Latorre destrozó a Furia por sus dichos sobre la serie "Envidiosa"

Yanina Latorre arremetió contra Juliana 'Furia' Scaglione, ex Gran Hermano, luego de que esta acusara a Netflix de "robarle" su imagen. Durante su programa en El Observador, la mediática comentó: "Que crea que Envidiosa le choreó algo, que hicieron una serie que se llama Furias, porque no pueden ponerle Furia porque se ve que es la dueña del término 'furia'. Hay modelos peladas, no es la única pelada del mundo".

Pía Shaw, quien también estaba en el programa, agregó: "Necesito que alguien le haga llegar esto a Adrián Suar. Que le conteste como productor, por favor".

Fue entonces cuando Latorre continuó con su crítica: "Ella se cree algo que no es. Desde que salió de la casa, el único laburo que le ofrecieron fue un streaming con otro loco como ella y lo levantaron. No lo miraba nadie, solo los tres o cuatro fans furiosos, que ella también los bardeó por usar su nombre e imagen en Instagram y Twitter. Tiene una distorsión de la realidad grosa".

yanina latorre furia

Finalmente, Yanina cerró diciendo: "Bardea a la gente que la sigue. Después habla de que no es más Furia, que es Juliana. Ahora dice que va a poner una agencia de representantes: ¿a quién va a representar?".