Habló la chica que Icardi quiso conquistar a espaldas de la China Suárez: "No lo dejé que me besara"
La joven se llama Ekaterina y, tímidamente, brindó detalles de lo que podría haber terminado en un escándalo a las piñas. El enojo de la actriz con su pareja.
Luego de que estallara un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez por el coqueteo del futbolista con una joven que se encontraba en el boliche Tequila, ahora habló Ekaterina Ojeda, la protagonista del conflicto en el que la actriz terminó muy enojada, aunque sus imágenes en redes sociales dicen otra cosa.
Tras lo ocurrido, Intrusos (América) fue a buscar a la joven que se encontraba con sus amigas en el vip del local bailable, junto a los amigos del futbolista. Según su relato, el jugador del Galatasaray quiso besarla y ella se lo impidió, pero al llegar la China, advirtió la situación y todo casi termina en un escándalo a las piñas.
El relato de Eka, tras el coqueteo de Icardi
"Me los crucé, estaban ahí, en el VIP. Nosotras estábamos abajo y nada, subimos un rato y estaban ahí. Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella", comenzó contando y agregó: "Me dio charla normal, de boliche", señaló, tras asegurar que "no puede contar más", luego que el cronista preguntara por el intento de beso.
"No le hablé a la China. Estaba enojada, pero no sé, quizás con él, no sé si conmigo", manifestó, para luego aclarar que se fue del boliche para evitar que el conflicto escalara aún más. Tras ser consultada sobre si el futbolista le tiró onda, fue categórica: "No, no me preguntes más. Tampoco los quiero perjudicar".
"No soy fan, se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que Turquía porque... por todo el quilombo con Wanda. Yo creo que sí se enojó la China", sostuvo la chica, sin querer aportar mayores detalles.
¿Icardi intentó besar a Eka?
"¿El beso fue en la mejilla?", preguntó el movilero. Y ella respondió: "No, no lo dejé, no lo dejé. Se quedó mirando, pero no, lo retaron".
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