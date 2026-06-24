Messi, Gardel, Duki, Fangio, Riquelme y Rodrigo: la carga histórica del 24 de junio en Argentina

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La fecha en que nació Ernesto Sábato

El 24 de junio de 1911 nació en Rojas uno de los grandes pilares de la cultura nacional. Su pluma nos dejó obras maestras como El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador. Sin embargo, su rol más trascendental para el país fue coordinar el histórico informe Nunca Más de la CONADEP, entregado al presidente Raúl Alfonsín en septiembre de 1984. Sábato falleció el 30 de abril de 2011, a pocos meses de cumplir los 100 años.

Ernesto Sábato

Cumpleaños de Juan Román Riquelme

Este 24 de junio, el actual presidente y máximo ídolo de Boca celebra sus 48 años. Nacido en San Fernando en 1978, su carrera estuvo marcada por un talento capaz de silenciar estadios enteros y transformar las críticas en aplausos con su icónico festejo del "Topo Gigio".

Aunque dejó huella en la Selección Argentina y brilló en sus dos etapas con Argentinos Juniors, su eterno romance fue con la camiseta azul y oro. En el club de sus amores alcanzó la gloria eterna, conquistando tres Copas Libertadores y la legendaria Copa Intercontinental frente al Real Madrid. Hoy, es el presidente de ese club.

Riquelme

Lionel Messi nació un 24 de junio de 1987

Un 24 de junio de 1987, Rosario vio nacer a Lionel Andrés Messi Cuccittini, sin sospechar que ese bebé cambiaría el fútbol y la historia argentina para siempre. Dejó una huella imborrable en el Barcelona, revolucionó París con el PSG y hoy brilla en el Inter Miami.

Sus fanáticos no solo lo admiran por sus récords y vitrinas llenas, sino por la pura magia que regala cada vez que pisa el césped. Aun así, su consagración absoluta llegó al cumplir su mayor sueño: levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, corona que brilla junto a sus dos Copas América y la Finalissima con la Selección Argentina.

messi gol

Nacimiento de Duki

Mauro Ezequiel Lombardo, surgido de las batallas de freestyle en El Quinto Escalón y oriundo de Almagro, celebra hoy sus 30 años consagrado como la gran leyenda del trap argentino. Con hitos masivos en su carrera, como haber llenado dos estadios River, el músico festeja este 24 de junio con la certeza de que su impacto en la escena urbana sigue haciendo historia.

duki

24 de junio, la fecha en que partieron dos ídolos

Muerte de Carlos Gardel

El 24 de junio de 1935, la voz del tango se apagó para siempre en Medellín, Colombia. El mítico cantor falleció a los 44 años en un trágico accidente aéreo, cuando el avión en el que viajaba se desvió en el despegue e impactó contra otra aeronave en la pista. El incendio posterior se llevó al "Zorzal Criollo" en la cumbre de su carrera. En su memoria, cada 24 de junio se celebra el Día del Cantor Nacional, mientras que el 11 de diciembre —fecha de su nacimiento— quedó establecido como el Día Nacional del Tango.

Carlos Gardel Carlos Gardel

La trágica partida de Rodrigo Bueno "el Potro"

La madrugada del 24 de junio del 2000, el cuarteto vistió de luto cuando "El Potro" perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.

El cantante cordobés regresaba de brindar un show en City Bell a bordo de su Chevrolet Blazer cuando, al intentar pasar a otro vehículo en la autopista Buenos Aires-La Plata (a la altura de Berazategui), perdió el control, impactó contra el guardarraíl y volcó. Rodrigo falleció en el acto a causa de un traumatismo craneoencefálico, dejando un vacío enorme en la música popular en el pico más alto de su carrera.

rodrigo bueno