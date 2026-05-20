El influencer Santiago Motolo tuvo que grabar un video para advertir sobre el peligro del uso de armas

Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad remarcaron que la medida se encuadra dentro de una lógica de “justicia restaurativa”, buscando no sólo sancionar lo ocurrido sino también generar un impacto social positivo a partir de la visibilidad pública del caso. En paralelo, la causa también involucró a otros jóvenes que aparecían en las imágenes difundidas en internet. Todos quedaron imputados por delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal de armas.

santiago motolo