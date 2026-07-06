Detuvieron a dos policías motorizados por robar US$1.500 durante un control

El chantaje de los policías motorizados a la víctima

El episodio delictivo se produjo el pasado viernes cerca de las 19:00 horas, en la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en momentos en que se disputaba el encuentro del Mundial 2026. Un conductor que circulaba junto a su hijo de dos años y medio fue interceptado por los uniformados para una requisa.