Detuvieron a dos policías motorizados por robar US$1.500 durante un control
Dos policías motorizados fueron detenidos en Santa Fe tras robarle dólares a un conductor durante un falso control en pleno partido de la Selección Argentina.
Un repudiable hecho de corrupción sacudió a la provincia de Santa Fe. Dos policías de la Brigada Motorizada fueron pasados a disponibilidad tras ser descubiertos infraganti. Los agentes aprovecharon un operativo de control vehicular en pleno partido de la Selección Argentina para robarle dólares a un conductor.
El Ministerio de Seguridad provincial resolvió la desafectación inmediata de los suboficiales Leandro C. y Pablo P., dependientes de la Unidad Regional I, quienes se encuentran actualmente privados de su libertad. El fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, prevé efectuar la audiencia imputativa en los tribunales correspondientes este próximo martes.
El chantaje de los policías motorizados a la víctima
El episodio delictivo se produjo el pasado viernes cerca de las 19:00 horas, en la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en momentos en que se disputaba el encuentro del Mundial 2026. Un conductor que circulaba junto a su hijo de dos años y medio fue interceptado por los uniformados para una requisa.
Tras hallar 1.500 dólares estadounidenses, los efectivos le exigieron al hombre una entrega a cambio de no privarlo de su libertad de forma ilegal. La víctima entregó inicialmente 400 dólares en otra esquina, pero luego constató que le habían sustraído también los 1.100 restantes que se encontraban guardados en el habitáculo del rodado.
El damnificado radicó la denuncia formal en la sede de Asuntos Internos. El personal de dicha dependencia localizó rápidamente a los sospechosos, quienes insólitamente tenían la suma completa de los billetes robados entre sus pertenencias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario