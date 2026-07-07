Revelaron cómo se habrían conocido la China Suárez y Franco Deambrosi

No obstante, Natalie Weber planteó otra mirada y consideró que esa hipótesis no encajaría con la relación de la actriz con Mauro Icardi. "Entonces no se pisa con Mauro, porque vienen desde noviembre de 2024, cuando vino a recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados", explicó.

En ese contexto, los integrantes del ciclo recordaron que el rodaje de la segunda temporada de En el Barro, la ficción producida por Underground, se desarrolló entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024, período en el que Icardi todavía estaba en pareja con Wanda Nara, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre el momento en que habría nacido el vínculo.

La conversación también dejó lugar para una revelación inesperada. Al enterarse de que Deambrosi había participado de la ficción, Marcela Tauro reaccionó con sorpresa: "¿¡Él es actor!?".

La encargada de aclarar esa duda fue Marcela Baños, quien explicó que la producción convocó a pilotos profesionales para las escenas vinculadas al automovilismo, ya que el personaje de Victorio D'Alessandro era un corredor de Turismo Carretera dentro de la historia.

Fue entonces cuando Baños reveló el dato que terminó de cerrar la teoría sobre el origen de la relación: "Ahí se conocen Franco y la China", aseguró, alimentando aún más las versiones sobre el supuesto affaire entre ambos.