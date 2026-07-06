Yanina Latorre reveló cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi tras terminar su contrato con Galatasaray

A continuación, leyó parte del documento: "Contrato de embajador de marca. El contrato de embajador de marca se celebra el primero de julio del 2026 entre Cosmedica Clínica, en adelante la compañía, y el señor Mauro Emanuel Icardi, en adelante el embajador. La compañía y el embajador se denominarán en adelante de forma conjunta las partes. La compañía designa al embajador como su embajador de marca oficial durante la vigencia de este contrato".

Tras leer el escrito, la conductora resumió cuál será la nueva función del futbolista: "O sea, que a partir de ahora es embajador de una marca, es influencer, es el único trabajo. Es un tratamiento de alopecia. De implantes capilares. En Turquía son muy famosos".

Lejos de quedarse ahí, Latorre también aprovechó para lanzar una nueva ironía dirigida a la China Suárez. "En Turquía son famosas estas clínicas. La gente viaja a Turquía a hacerse implantes. Hay agencias de viajes que te lo venden. Y acá está la China, en la puerta de Cosmedica. Digo, pobre ella que quería un jugador que gane 10 palos al año, terminó con uno que saben cuánto le pagan", comentó.

Por último, la conductora reveló cuál sería la remuneración que recibirá Icardi por este acuerdo comercial y aseguró que el vínculo tendría una duración de apenas tres meses, mientras define su futuro deportivo. "Esto es hasta septiembre igual. Después en septiembre, tal vez, tiene una oferta de Arabia. No es que no lo quiere el Galatasaray del todo. Le ofrecen mucho menos dinero por su bajo rendimiento. Porque está muy ocupado en pelear conmigo, con los periodistas, insultan a todo el mundo", sostuvo.

Finalmente, cerró con el dato económico que generó repercusión: "Por tres meses, el gran Mauro Icardi, crack, futurazo del mundo, le dan 100 mil euros. Son 33 mil euros por mes", concluyó.