El insólito blooper de Santiago del Moro en Gran Hermano que se volvió viral: "Gran Armado"

Este tipo de fallos en vivo, especialmente en un programa tan seguido como Gran Hermano, no es algo común, pero no es raro que el estrés y la velocidad de la transmisión en directo jueguen en contra de los conductores. Del Moro, uno de los conductores más populares de la televisión argentina, rápidamente se convirtió en objeto de memes y bromas en las redes, a medida que el clip del error se viralizaba.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperar, el clip del error no tardó en hacerse viral en las redes sociales, generando una gran repercusión entre los seguidores del reality. Muchos usuarios recordaron a Furia, un participante de la temporada pasada, quien solía repetir varias veces la misma frase, creando una curiosa asociación. La forma en que la frase fue mal pronunciada rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre los fans del programa.

Los comentarios en las plataformas sociales no tardaron en llegar, con algunos seguidores sorprendidos por el fallo y otros más divertidos con la situación. "Me parecía que lo dijo mal y no me equivoqué...le falló el inconsciente", "Se regaló", "A mí me pareció escucharlo, pero dije no puede ser", "Lo repetí como tres veces para estar segura", "Ni siquiera se corrigió", fueron algunos de los mensajes que se compartieron con humor sobre el error de del Moro.