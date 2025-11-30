Pampita podría cerrar el ciclo de Mario Pergolini en "Otro día perdido": ¿le pagarán?

Intrigado, el conductor volvió a la carga preguntando: “¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe? ¿No sabés de cuánto estamos hablando?”

A raíz de estos intercambios, no son pocos los que creen que Pergolini finalmente habría accedido al monto solicitado con tal de asegurar que Pampita sea la figura destacada en el cierre de temporada.