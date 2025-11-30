Pampita podría cerrar el ciclo de Mario Pergolini en "Otro día perdido": ¿le pagarán?
Todo apunta a que la producción del programa finalmente aceptó cubrir el monto que la modelo exige para participar de entrevistas.
Pampita volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmarse su presencia en el programa de Mario Pergolini, una visita que hasta hace pocos días parecía poco probable. Finalmente, todo indica que será la figura elegida para cerrar la temporada en el emblemático sillón del ciclo, por donde ya pasaron la China Suarez y Mauro Icardi.
Según adelantaron en Entrometidos (NET TV), la producción tiene previsto que la entrevista con la modelo salga al aire el viernes 19 de diciembre en Otro día perdido (El Trece), fecha en la que se despedirá el ciclo. Además, trascendió que el jueves 18 de diciembre el invitado sería Benjamín Vicuña.
La incógnita por el cachet de Pampita
En medio de las especulaciones, cobró fuerza una pregunta que divide opiniones: ¿Mario Pergolini aceptará desembolsar el monto solicitado por la modelo para concretar la nota?
Días atrás, Pampita había dejado clara su postura al explicar que solo iría si había una compensación económica acorde: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.
Las palabras no pasaron inadvertidas y Pergolini respondió sorprendido: “¿Esto lo dijo en serio? Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas”.
Intrigado, el conductor volvió a la carga preguntando: “¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe? ¿No sabés de cuánto estamos hablando?”
A raíz de estos intercambios, no son pocos los que creen que Pergolini finalmente habría accedido al monto solicitado con tal de asegurar que Pampita sea la figura destacada en el cierre de temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario