Mauro Icardi le inició una nueva demanda a Wanda Nara por sus hijas: su insólito pedido
Guerra sin fin: el futbolista volvió a enojarse con la mediática y recurrió a la Justicia para intentar revolear otro problema.
La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi no descansa y sigue sumando capítulos. Después del encuentro que tuvo el futbolista con sus hijas tras meses sin verse, las cosas parecían haber encontrar la calma, pero no fue así.
Una vez que regresó a Turquía con la China Suárez, Mauro Icardi tomó la decisión de llevar a la Justicia a Wanda una vez más. Lo cierto es que el futbolista quiere que sus hijas dejen de ser expuestas públicamente, algo que no se viene respetando.
Según reveló Angie Balbiani en Puro Show, el novio de la China Suárez busca restringir el uso de TikTok de las niñas, luego de que videos en los que aparecen bailando, participando de vivos y compartiendo contenido junto a las hijas de Evangelina Anderson tomaran transcendencia.
El detonante fue la situación que se viralizó el pasado 9 de noviembre en el Movistar Arena, cuando la mediática dijo presente en el show de Martín Cirio y al que asistió con las pequeñas Francesca e Isabella.
La panelista del ciclo de El Trece contó que las abogadas del futbolista adjuntaron como prueba videos y fotos virales donde se ve a las chicas en las primeras filas, justo en el momento en que el público comenzó a gritar en contra de Icardi.
En ese momento, Nara había aclarado que las menores habían estado presente solo en el momento que cantó y bailó, luego fueron retiradas y aisladas en un camarín del recinto de Villa Crespo porque el espectáculo “no era apto para todo público”. Pero, para el entorno legal del jugador, esa versión sería “falaz”.
“Fue la propia Wanda quien pidió silencio al público porque sus hijas estaban ahí”, señalaron, lo que contradice su testimonio.
A raíz de esto, se le solicitó al lugar que presente las cámaras de seguridad para poder confirmar o desmentir lo que ocurrió esa noche y definir dónde estaban las niñas durante el show.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario