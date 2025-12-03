Mauro Icardi le inició una nueva demanda a Wanda Nara por sus hijas: su insólito pedido

En ese momento, Nara había aclarado que las menores habían estado presente solo en el momento que cantó y bailó, luego fueron retiradas y aisladas en un camarín del recinto de Villa Crespo porque el espectáculo “no era apto para todo público”. Pero, para el entorno legal del jugador, esa versión sería “falaz”.

“Fue la propia Wanda quien pidió silencio al público porque sus hijas estaban ahí”, señalaron, lo que contradice su testimonio.

A raíz de esto, se le solicitó al lugar que presente las cámaras de seguridad para poder confirmar o desmentir lo que ocurrió esa noche y definir dónde estaban las niñas durante el show.