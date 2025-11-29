El sorpresivo regalo que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por su primer aniversario: ¿se casan?

Filosa y directa, la China no ahorró en críticas: “Me da lástima, no me enoja ni me da bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, de organizar y gastar plata en eso…”.

Cuando la invitaron a imaginar un cruce con Wanda, Suárez fue tajante: “No. No me van a sacar ningún título de ese tema”. La frase resume la postura de quien no busca titulares ni confrontaciones, pese a la presión constante del “Wanda-Gate” que los medios siguen explotando.

Sobre el vínculo previo al escándalo, la actriz se sinceró: “Yo diga lo que diga, hay muchos medios que buscan si les conviene una parte que habla siempre, hacer mierda a la que no habla nunca y, a lo mejor, a la villana que construyeron. Yo nunca hice un vivo con ella, no fui amiga de ella, y eso lo saben todos porque tengo pocos amigos”. Suárez marca la diferencia entre la realidad y la narrativa mediática, revelando cómo los medios construyen roles y enemistades a conveniencia.